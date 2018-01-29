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 Gevrek: "Fikret Orman’ı destekliyorum"

 Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kulüpler Birliği Vakfı’nın perşembe günü yapılacak olağanüstü genel kurulunda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ı destekleyeceklerini açıkladı. 

 Gevrek: "Fikret Orman’ı destekliyorum"

 Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kulüpler Birliği Vakfı’nın perşembe günü yapılacak olağanüstü genel kurulunda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ı destekleyeceklerini açıkladı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
29 Ocak 2018 Pazartesi 17:31
 Gevrek: "Fikret Orman’ı destekliyorum"

Dursun Özbek’in görevi bırakmasının ardından gözlerin çevrildiği Kulüp Birliği Vakfı genel kurulu öncesi, birçok kulüp başkanı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ı destekleme kararı aldı.


1 Şubat Perşembe günü Süper Lig Kulüpleri için önemli bir seçime gideceklerini kaydeden Gevrek, "Kulüpler Birliği Vakfımızın olağanüstü genel kurulunu perşembe günü gerçekleştireceğiz. Genel kurul öncesi bazı görüşmelerde bulunduk. O görüşmeler neticesinde Süper Lig başkanlarının birçoğu Fikret Orman ismi üzerinde karar kıldı. Bizde bu işi en iyi yapacak kişinin Fikret Bey olduğunu düşünüyoruz. Umarım tüm kulüplerimiz adına hayırlı bir genel kurulu olur. Kulüpler Birliği Vakfı, genel olarak TFF ile sağlıklı bir diyalog ortamının sağlanmasında önemli bir kuruluş. Açıkçası kulüpler olarak bu konuda sorun yaşamak istemiyoruz . Aslında en başta Fikret Başkan pek sıcak bakmadı bu işe. Ancak daha sonra kendisiyle bazı görüşmelerimiz oldu ve o da kabul etti. Kulüplerimiz için hayırlı olacağını düşündüğümüz için Fikret Orman'ı destekleyeceğiz" diye konuştu.
 

İHA

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