26 Aralık 2017 Salı

Gevrek, Fener’e yetişecek!

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in, Göztepe maçından sonra aldığı 90 günlük hak mahrumiyeti cezası Tahkim Kurulu tarafından onaylandı. Ancak ikinci yarıda oynanacak Fenerbahçe maçına yetişecek başkan Gevrek, başkanı olduğu takımın maçlarını TV’den izleyebiliyor.

26 Aralık 2017 Salı 10:45
Gevrek, Fener’e yetişecek!

  Göztepe maçı sonrası hakem soyunma odası önünde karşılaşmanın hakemlerine yönelik sözlü saldırılarda bulunan Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, PFDK’ya sevk edilmiş, kurul Gevrek’e 90 gün hak mahrumiyeti ve toplamda 113 bin lira para cezası vermişti. Yeni Malatyaspor Kulübü Tahkim Kurulu’na gitmiş verilen cezaya itiraz etmişti. Tahkim Kurulu kararını geçtiğimiz günlerde açıklarken Adil Gevrek’in 90 gün hak mahrumiyetini ve 113 bin lira para cezasını onaylamıştı.

 Ligin 15. haftasında ceza alan ve Galatasaray ile Kayserispor maçlarını sade vatandaş gibi evinde TV başında izleyen başkan Gevrek, Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçıyla birlikte sahalara dönecek. Protokoldeki yerini almak için 10 maç kaçıracak olan Adil Gevrek, 113 bin lirayı ise cebinden ödeyecek. Başkan Gevrek’in olmadığı 2 zorlu maçta kazanan Yeni Malatyaspor, 6 puan toplayınca Gevrek’in arkadaşları da başkana takılmadan edemedi. “Benim gelmediğim maçlar uğur getiriyorsa ben TV başından da izlemeye razıyım” diyen başkan Gevrek, cezası gereği maçları stadın herhangi bir noktasından izleyemiyor. 

FATİH AVCI
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