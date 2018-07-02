Gevrek ‘devam’ dedi

İstanbul’da bir otelde düzenlenen MASTÖB genel kurulu kongresinde başkan Adil Gevrek’in yanı sıra avukat Abdullah Eraslan’da adaylığını koyarak kongre yarışındaki yerini aldı. Verilen önergelerde iki divan başkanlığı teklif geldi. Adil Gevrek taraftarlarının verdiği teklif oy çokluğu ile kabul edilirken Divan başkanlığına Fehmi İlhan, üyeliklere Halim Bölükbaşı, Rabia Karaköse, Mahmut Alikaşifoğlu seçildi. Açılışta konuşma yapan başkan Adil Gevrek “MASTÖB’ün yapmak istediği birlik beraberliği korumak kardeşliği pekiştirmektir. Malatya sivil toplum örgütlerinin büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu herkese gösterdik. Bize destek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz. Sivil toplum örgütlerini bir çatı altında topladık. Kızılay kampanyası ile rekor kırdık. Bu hayırlı bir hizmetti. Ülkemiz adına öncü bir hizmetti. MASTÖB çıtasını yükselterek tüm Malatya derneklerini bir çatı altında toplamaya çalışıyoruz. Güçlü bir Malatya güçlü sivil toplum örgütünü kurmaya çalışıyoruz. Sivil toplum örgütlerinin Malatyaspor’a çok büyük emekleri var. Malatya’mızın markası olan Yeni Malatyaspor’u Süper Lig’e çıkardık. Sivil toplum gücünü burada da hissettik. Malatya’nın tüm düşüncelerinin bir olması lazım.”dedi. Adaylıktan çekilen avukat Abdullah Eraslan ve yönetimi aralarında uzlaştıktan sonra her iki taraf birbirlerine sarılarak işi tatlıya bağladılar. Kongrede yapılan açık oylamada MASTÖB Başkanlığı’na Adil Gevrek yeniden seçilirken kongre sonunda yeni yönetim ve katılımcılar toplu halde fotoğraf çekildi.

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