29 Ağustos 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Gevrek: Adil olun!

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Sivasspor ve Antalyaspor maçlarında uğradıkları hakem hatalarını değerlendirerek, hakem camiasından adil olunmasını istedi.

29 Ağustos 2017 Salı 11:45
Gevrek: Adil olun!

  Antalyaspor maçının ardından İstanbul’a giden Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, milli takım arasından sonra daha güçlü bir takım olarak sahadaki yerlerini alacaklarını söyledi. Gevrek, “İyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi transfer döneminin son gününe kadar gidermek istiyoruz. Mevcut takımımız da bu ligde iyi işler yapabileceğini 3 haftalık süreçte gösterdi. Hocamızın da direktifleri doğrultusunda eksik noktalarımıza takviyeler yaparak, milli takım arasından en hazır şekilde çıkmak istiyoruz.” Diye konuştu.

Son 2 haftada bariz hakem hatalarına kurban gittiklerini belirten Gevrek, “Sivasspor maçında bariz golümüz iptal edildi. Antalya maçında da hakem gözünün önünde gole giden topun defans oyuncusu tarafından tıpkı bir kaleci gibi çıkarıldığı pozisyonu devam ettirdi. Tüm bunlara rağmen hakemlerimizle ilgili en küçük olumsuz bir yorum yapmaktan kaçınmaya devam edeceğiz ve aklımıza farklı şeyler getirmeyeceğiz. Ancak lütfen hakemlerimiz karar verilerken pozisyonları daha iyi süzsünler. Bu iş öyle sanıldığı gibi kolay olmamalı. Ortada emek ve alın teri var. Biz ligin ilerleyen haftalarında daha adil yönetimler göreceğimizi umut ediyoruz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahYENİ MALATYASPOR KULÜP BAŞKANI ADİL GEVREK

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 29 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 28 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya