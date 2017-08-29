Antalyaspor maçının ardından İstanbul’a giden Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, milli takım arasından sonra daha güçlü bir takım olarak sahadaki yerlerini alacaklarını söyledi. Gevrek, “İyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi transfer döneminin son gününe kadar gidermek istiyoruz. Mevcut takımımız da bu ligde iyi işler yapabileceğini 3 haftalık süreçte gösterdi. Hocamızın da direktifleri doğrultusunda eksik noktalarımıza takviyeler yaparak, milli takım arasından en hazır şekilde çıkmak istiyoruz.” Diye konuştu.

Son 2 haftada bariz hakem hatalarına kurban gittiklerini belirten Gevrek, “Sivasspor maçında bariz golümüz iptal edildi. Antalya maçında da hakem gözünün önünde gole giden topun defans oyuncusu tarafından tıpkı bir kaleci gibi çıkarıldığı pozisyonu devam ettirdi. Tüm bunlara rağmen hakemlerimizle ilgili en küçük olumsuz bir yorum yapmaktan kaçınmaya devam edeceğiz ve aklımıza farklı şeyler getirmeyeceğiz. Ancak lütfen hakemlerimiz karar verilerken pozisyonları daha iyi süzsünler. Bu iş öyle sanıldığı gibi kolay olmamalı. Ortada emek ve alın teri var. Biz ligin ilerleyen haftalarında daha adil yönetimler göreceğimizi umut ediyoruz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ