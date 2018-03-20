GEVREK: 4 FİNALİMİZ VAR

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 4-1 mağlup oldukları Trabzonspor karşılaşması ve takımdaki son durumla ilgili soruları yanıtlayan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, ligin 27. haftasındaki Gençlerbirliği maçının önemine de vurgu yaptı.



“SAHAMIZDAKİ MAÇLAR FİNAL NİTELİĞİNDE”

Trabzonspor karşısında ikinci yarıda kötü oynadıklarını belirten Gevrek, “Maçın ilk yarısında her anlamda iyi oynadık, ancak ikinci yarıda kötü olan taraftık. Bu da yenilgiyi kaçınılmaz kıldı. Ne söylersek söyleyelim, kaybedilen puanlar kaybedilmiştir. Bizim bu maçı unutup önümüze bakmamız lazım. Çünkü önümüzde çok önemli Gençlerbirliği maçı var. Bu maça camia olarak çok iyi hazırlanmamız lazım. Bu anlamda sahamızdaki 4 maça da final havasında çıkacağız” ifadelerini kullandı.



“BARAJ YUKARI TAŞINDI”

Küme düşme barajının yükselebileceğini de dile getiren Adil Gevrek, “Bu hafta oynanan maçlarda alttaki takımların çoğu kazandı. Bu da bir anlamda düşme barajını yukarı taşıdı diyebiliriz. Bakıldığında Karabük dışında havlu atmış takım yok. Bu nedenle kalan haftalarda maçların zorluk derecesi yüksek olacaktır. Hiçbir takımın yerinde rahat olacağını sanmıyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com