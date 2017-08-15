Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’na geçen yıllarda usta ve yabancı sporcu katılımında ikinci sırada olduğunu hatırlatan Toy, bu yılda yabancı sporcuların büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

78 YABANCI SPORCU KATILACAK

5’inci Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’na 78 yabancı sporcunun katılacağını aktaran Toy, “A-B-C- ve D kategorilerinde gerçekleştirilecek olan 5. Malatya Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nda ELO ve Yaş Kategorilerinde sporcular yarışacak. ELO kategorileri: A-Ustalar 1700 ELO/UKD ve üzeri sporcular ve B-Yetenekler 1699 ELO/UKD ve altı sporcular olacak. 14 yaş ve altı: 2003-2004-2005 ve 2006 doğumlu sporcular, 10 yaş ve altı: 2007-2008 doğumlu sporcular ve 8 yaş ve altı: 2009-2010 doğumlu sporcularda turnuvada yer alacak” dedi.

TOPLAM ÖDÜL 50 BİN LİRA

Toy, turnuvanın 25-30 Ağustos tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Fuayesinde yapılacağını belirterek, turnuvanın 50 bin TL para ödüllü olduğunu kaydetti. Andrey Zhigalko, , Alina Bivol, Yuri Solodovnichenko, Pouya İdani, Zaur Mammedov, Davit Benidze, Georgi Bagaturov, Tornıke Sanikidze, Gabor Nagy, Toghrul Hasanzade, Babayev Talib, Sofiko Tereledzaye, Mammdov Jeyhun, Elvin Bayramov, Asghar Mitra, Bahgirova Khatun, Konstantine Shanava, Ruslan Kurayan, Bahadır Özen, Selim Çıtak, Mert Yılmazerli, Doğa Boran Şahin.

“NEMRUT VE LEVENT VADİSİ GEZİLECEK”

Toy, 5’inci Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın tek tur üzerinden oynanacağını açıkladı. Turnuva dışında sosyal ve kültürel etkinliklerinde yapılacağını ifade eden Toy, “Turnuva kapsamında Nemrut ve Levent Vadisi gezileri yapılacak” dedi. Toy, turnuvaya şuana kadar 78 yabancı sporcunun kayıt yaptırdığını kaydederek, Azerbaycan, Kazakistan, İran, Ukrayna, Rusya gibi ülkelerden sporcuların geleceğini belirtti.

HABER MERKEZİ