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Uluslararası Malatya Altın Kayısı Satranç Turnuvası 6-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Türkiye Satranç Federasyonu’nun en prestijli turnuvaları arasına giren Altın Kayısı Satranç Turnuvası’na Türkiye’nin dört bir yerinden katılımın olması bekleniyor.

Geri sayım sürüyor

Uluslararası Malatya Altın Kayısı Satranç Turnuvası 6-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Türkiye Satranç Federasyonu’nun en prestijli turnuvaları arasına giren Altın Kayısı Satranç Turnuvası’na Türkiye’nin dört bir yerinden katılımın olması bekleniyor.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:39
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Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Satranç Federasyonu’nun desteğiyle gerçekleştirilecek olan 6.Uluslararası Malatya Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek. 6-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 50 bin TL ödüllü 6.Uluslararası Malatya Altın Kayısı Satranç Turnuvası, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Sanat Merkezi’nde yapılacak. Türkiye Satranç Federasyonu’nun en önemli turnuvaları arasında yer alan Uluslararası Malatya Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın hazırlıkları sürüyor. İsviçre sistemine göre 9 tur üzerinden oynanacak olan turnuvada; ELO kategoride 1700 ve üzeri ELO/UKD puanına sahip olan usta sporcular ile 1699 ve altı ELO/UKD puanına sahip olan yetenekli sporcular yarışacak. Turnuvada ayrıca 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı sporcularda yer alacak. TSF lisansına sahip 2017-2018 yılı vizesi yapılmış, 2011 ve önceki yıllarda doğan sporcuların katılabileceği 6. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın yönergesi de yayınlandı.

HABER MERKEZİ

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