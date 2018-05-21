Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 29°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102537
ALTIN
188.990
DOLAR
4.5696
STERLİN
6.1347
EURO
5.3725

Gençlik, Spor Bayramı’nı kutladı

Kurtuluş mücadelesinin ateşi, bundan 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak basmasıyla yakıldı. Bir ulus, o ateşi gün be gün büyüttü. İmkânsızlıklara rağmen destan yazdı. 99 yıl sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Malatya’da coşkuyla kutlandı.

Gençlik, Spor Bayramı’nı kutladı

Kurtuluş mücadelesinin ateşi, bundan 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak basmasıyla yakıldı. Bir ulus, o ateşi gün be gün büyüttü. İmkânsızlıklara rağmen destan yazdı. 99 yıl sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Malatya’da coşkuyla kutlandı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 11:09
Gençlik, Spor Bayramı’nı kutladı

9 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Atatürk Spor Salonu’nda yapılan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenine, Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya 2. Ordu Kur. Bşk. ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Büyük Şehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, Cumhuriyet Baş Savcısı Orhan Usta, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İzzettin Duman, İl Emniyet Müdürü Ömer Dr. Ömer Urhal, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, askeri erkan, diğer protokol üyeleri, sporcular, sporcu velileri ve çok sayıda vatandaşımız katıldı.

“ŞÜKRANLA ANIYORUZ”

Törende açılış konuşması yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Çilekeş ve aynı zamanda şerefli, azimli ve kararlı olan bu ordu-millet, düşmanlarına öyle bir şanlı direniş ve öyle bir kurtuluş mücadelesi verdiler ki, Tüm Dünya milletlerine örnek oldular. Bugün biz onların torunları olarak, Başta Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşları olmak üzere, Bu vatanı bizlere yeniden kazandıran tüm şehitlerimizi ve ahirete göçmüş tüm gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyoruz.” diye konuştu.

“VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMALIYIZ”

Konuşmasında gençlere de seslenen Fındıklı, “Atatürk’ün bizlere gösterdiği “Muassır medeniyetler seviyesine ulaşmak” sözü hedef olarak önümüzde durmaktadır. Bu yüzyıl ve gelecek yüzyılların bizim olması için ve Dünya mazlumlarının ümidi kahraman bir millet olarak yeniden Dünya sahnesinin en üstünde yer alabilmemiz için bıkmadan usanmadan çalışmalıyız. Ülkemizin son 15 yılda katettiği mesafe özlediğimiz o parlak günlerin yakında olduğu belirtileri ile doludur. Bu nedenle bıkmadan usanmadan çalışmalıyız. Bütün değer yargıları maddecilik olan bu Dünyaya yeni bir soluk vermek, yeni bir Türk-İslam medeniyeti rüzgarı estirmek için, bilimde, teknolojide, ekonomide, sanatta, sporda, insanlıkta, ahlakta örnek olmak için, atalarımıza layık, torunlarımızın da övüncü olmamız için tekrar ve tekrar bıkmadan usanmadan var gücümüzle çalışmalıyız.” ifadelerini kullandı.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Malatya19 Mayıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erol Bulut'tan açıklama...
Erol Bulut'tan açıklama...
Maden: “Verilen emeklerin meyvelerini almaya başlıyoruz”
Maden: “Verilen emeklerin meyvelerini almaya başlıyoruz”
Malatya İdmanyurdu farklı yendi
Malatya İdmanyurdu farklı yendi

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim