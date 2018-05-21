Gençlik, Spor Bayramı’nı kutladı

9 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Atatürk Spor Salonu’nda yapılan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenine, Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya 2. Ordu Kur. Bşk. ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Büyük Şehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, Cumhuriyet Baş Savcısı Orhan Usta, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İzzettin Duman, İl Emniyet Müdürü Ömer Dr. Ömer Urhal, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, askeri erkan, diğer protokol üyeleri, sporcular, sporcu velileri ve çok sayıda vatandaşımız katıldı.

“ŞÜKRANLA ANIYORUZ”

Törende açılış konuşması yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Çilekeş ve aynı zamanda şerefli, azimli ve kararlı olan bu ordu-millet, düşmanlarına öyle bir şanlı direniş ve öyle bir kurtuluş mücadelesi verdiler ki, Tüm Dünya milletlerine örnek oldular. Bugün biz onların torunları olarak, Başta Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşları olmak üzere, Bu vatanı bizlere yeniden kazandıran tüm şehitlerimizi ve ahirete göçmüş tüm gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyoruz.” diye konuştu.

“VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMALIYIZ”

Konuşmasında gençlere de seslenen Fındıklı, “Atatürk’ün bizlere gösterdiği “Muassır medeniyetler seviyesine ulaşmak” sözü hedef olarak önümüzde durmaktadır. Bu yüzyıl ve gelecek yüzyılların bizim olması için ve Dünya mazlumlarının ümidi kahraman bir millet olarak yeniden Dünya sahnesinin en üstünde yer alabilmemiz için bıkmadan usanmadan çalışmalıyız. Ülkemizin son 15 yılda katettiği mesafe özlediğimiz o parlak günlerin yakında olduğu belirtileri ile doludur. Bu nedenle bıkmadan usanmadan çalışmalıyız. Bütün değer yargıları maddecilik olan bu Dünyaya yeni bir soluk vermek, yeni bir Türk-İslam medeniyeti rüzgarı estirmek için, bilimde, teknolojide, ekonomide, sanatta, sporda, insanlıkta, ahlakta örnek olmak için, atalarımıza layık, torunlarımızın da övüncü olmamız için tekrar ve tekrar bıkmadan usanmadan var gücümüzle çalışmalıyız.” ifadelerini kullandı.

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