Sarıkamış Harekatı’nın 103.yıl dönümünde düzenlenen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü içinde bulunan yürüyüş yolu alanında yapıldı. Sarıkamış Şehitlerini Anma Programına Vali Ali KABAN’ın yanı sıra, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık iki bin kişinin katılımı eşliğinde tekbirlerle, sloganlarla ve Türk Bayrakları ile yapılan yürüyüş büyük bir coşku ile tamamlandı.

Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü toplanma alanında Saygı Duruşu, İstiklal Marşının okunmasının ardından Şehitlerimizin anısına Necip Fazıl Camii İmam Hatibi Necmettin Ceylan Kur’an-ı kerim tilaveti okudu. Daha sonra Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı bir konuşma yaptı. Fındıklı,‘’Bugün yakın tarihimizdeki elim bir facianın 103. yıl dönümü. Facianın adı; Sarıkamış. Meydana gelen elim hadise, 90 bin Mehmetçik’in 1914’te Allahuekber Dağları’nda rus işgal ordusuna karşı vatan savunmasını yaparken bir taktik hatası ile düşmanına kurşun dahi atamadan donarak, hastalanarak şehit olmasından ibaret. Bilmem ağlasak mı? Hayıflansak mı? Bu elim facia karşısında bilemiyorum. Ancak olayın özüne dönüp düşünecek olursak üzerinde yaşadığımız şu cennet vatanın, bizim nesillere kadar intikalinin sağlanması için atalarımızın çok ağır bedeller ödediği anlaşılacaktır. Bu bakımdan, gerek Sarıkamış şehitlerimizin, gerekse 1071’den beri bu toprakların bize yurt olabilmesi için canını, gözünü, kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı, minnet ve şükranla eğiliyoruz.” Diye konuştu.

“KAHRAMANCA MÜCADELE ETMEKTEYİZ”

Kafkasya Cephesi içerisindeki Sarıkamış harekatında hayatını kayıp eden şehitleri anarak konuşmasına başlayan Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ise “Geçtiğimiz yıl hepinizin hatırlayacağı gibi Fırat Kalkanı harekâtı, bu yıl da İdlip Harekâtı’nın özünde hudut güvenliğimizi sağlamak ve teröristler başta olmak üzere diğer coğrafyamız da ki gelişmelere set çekmek maksadıyla kahramanca mücadele etmekteyiz. Atalarımızın bize örnek teşkil edecek davranışları bugün ki silahlı kuvvetlerimiz ve onun emrinde ki asker, subay ve ast subaylarımız görevlerini kahramanca yerine getirmektedir. Ben bu anlamlı günde tekrar Sarıkamış şehitlerimize rahmet ve minnet borçlarımızı bir kere daha ulaştırırken, şuan da silahları başında bu zor coğrafya da görev yapan kıymetli silah arkadaşlarıma Allah kolaylık versin diyor saygılarımı sunuyorum.‘’şeklinde konuştu.

“YÜZ BİNLERCE ŞEHİT YATIYOR”

Törende konuşan Malatya Valisi Ali Kaban ise ‘’Sanki bir beylik laf gibidir bu cennet vatan sözü. Belki çok erken yaşlarımızda bunu ne kadar da beylik laf diye düşünürüz. Çünkü baktığımızda dünya da şu Anadolu toprağından çok daha verimli, şu Anadolu toprağından çok daha yeşil, şu Anadolu toprağından çok daha kritik önemde başka topraklar bulunabilir ama yaşımız ilerledikçe anladık ki o büyüklerimizin söylediği cennet vatan sözü Anadolu için kullanılan bu söz hakikaten cennet bir vatanmış. Bunun sebebi de tümüyle bu topraklar için bu değerlerimiz için canını feda eden ve bu toprakların altında çürümeyen bedenleriyle ve aramızda dolaşan ruhlarıyla bizimle olan o şehitlerdir. Bu vatan gerçekten bir cennet vatan. Çünkü cennet ancak şahadetle elde edilebiliyor. Bu anlamda biz bu cennet vatan için şahadete ulaşanlara çok fazla ehemmiyet veriyoruz, çünkü onlar bu cenneti temin eden insanlar. En son ülkemizi korumak için şehit olan bireyimizden bu topraklara geldiğinde şehit düşen atalarımıza kadar yüz binlerce şehit yatıyor bu toprakların altında. Bunun ne kadar büyük bir ehemmiyete sahip olduğu düşünülünce fark edilecek bir gerçektir. Biz bu anlamda burada çok kıymetli Garnizon komutanımızın şahsından şahadetin ocağı olan kahraman ordumuzu buradan bu vesileyle hürmetle selamlamak isteriz. ‘’ ifadelerini kullandı.



Konuşmaların sonrasında İl Müftüsü Ümit Çimen başta Sarıkamış Şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimiz için dua etti. İl Müftümüzün duasının ardından. Gençlik Merkezimizin Gönüllü Üye Gencimiz Hayrün Nisa Karagöz ‘’ Sarı Kamış’’ şiirini okudu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ