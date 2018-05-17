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Gençlik haftası başladı

Bu yıl 99.su düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Ve Gençlik Spor Bayramı’nın gençlik haftası kutlama etkinliklerinin açılışı gerçekleştirildi.

Gençlik haftası başladı

Bu yıl 99.su düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Ve Gençlik Spor Bayramı’nın gençlik haftası kutlama etkinliklerinin açılışı gerçekleştirildi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 10:53
Gençlik haftası başladı

2018 yılı Gençlik Haftası kutlama etkinlikleri başladı. Atatürk Anıtının önünde Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve anıta çelenk koyma töreni yapıldı. Gençlik Haftası kutlamasının başlangıcı olan Atatürk Anıtına Çelenk Sunma törenine Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü M. Sadi Fındıklı, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Tesisler Şube Müdürü Ahmet Yücel, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Gençlik Merkezi Koordinatör Müdürü Abdullah Doğan, Fırat Gençlik Merkezi Müdürü Şeyma Eryılmaz, Battalgazi İlçe Müdürü Fuat Durmuş, Yeşilyurt İlçe Müdürü Mehmet Durmuş Özgül, ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir antrenörler, idareciler, sporcular ve diğer protokol üyeleri katıldı.

“SPORTİF FAALİYETLERE TÜM GENÇLERİMİZ DAVETLİDİR”

İstiklal Marşının ardından Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü M. Sadi Fındıklı bir konuşma yaptı. Fındıklı,‘’ Düşmanlar tarafından dört bir yandan kuşatılan yurdumuzun kurtuluşunu gerçekleştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve tüm gazilerimizi rahmet minnet ve şükran ile anıyoruz. Burada şunu belirtmek isterim ki, Atatürk’ün gençliğe hitabesinde sıkı sıkıya tembihlediği hususlar aynen gerçekleşmektedir. Ülkemize göz diken dahili ve harici bedhahlar içeriden ve dışarıdan işbirliği yaparak cennet vatanımıza göz dikmektedir. Bu nedenle milletçe ve özellikle gençler olarak sürekli uyanık ve güçlü olmamız gerekmektedir. Bunun için hem zihinsel, hem bedensel, hem ekonomi, hem de teknoloji olarak hazır olmak durumundayız. Şartlar ne olursa olsun bu vatanı korumak ekmekten de, sudan da daha önemli ve gereklidir. Dünyadaki üzücü gelişmelerin gölgesinde hepinizin Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramınızı kutlar 19 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak sportif ve sosyal faaliyetlere tüm gençlerimizi ve saygıdeğer hemşerilerimizi bekler, saygılar sunarım’’ dedi. İl Müdürünün konuşmasının ardından Anıtına Çelenk Sunma töreni sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor BayramıEtkinlikAçılışMalatya
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