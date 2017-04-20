Yeni Malatyaspor U21 takımı, Orduzu Pınarbaşı’ndaki sahada Eskişehirspor’u ağırladı. Süleyman Aslan, Mehmet Yağmur, Ali Yakut ve Uğur Çetin’in görev yaptığı müsabakaya Yeni Malatyaspor, Abulsamet Dumlu, Hakan Bezci, Eyüp Uçar, Mehmet Zincirkıran, Ömer Faruk Güleç, Özgür Taylan Ökke, Fatih Gürden, Ali Faruk Mohamed, Furkan Yiğit, Cihan Ak, Talha Cellat ilk on biri ile başladı. Temsilcimizde Eray Baba, Volkan Beycur, Furkan Pekşen oyuna sonradan dahil olan isimler oldu.

Konuk takım Eskişehirspor ise sahada Davut Paşa, Batuhan Akkol, İsmail Oykun, Miran Avcı, Mevlüt, Kaan Kaydırak, Hasan Ulaş Uygur, Kaan Gül, Abdulgani Demir, İbrahim Halil Öner, Furgan Polat, Alperen Kocabaş ilk on biri ile mücadele etti.

ABDULSAMET GOLÜ ATTI, KIZARDI!

Maçın henüz 3. Dakikasında Furkan Yiğit’in golüyle 1 – 0 öne geçen Yeni Malatyaspor ilk yarıyı bu skorla kapattı. Karşılaşmanın 63. Dakikasında konuk takım penaltı golünden İbrahim Halil ile beraberliği sağladı. Bu golden yalnıza 1 dakika sonra bu kez beyaz noktayı Yeni Malatyaspor lehine gösteren maçın hakemi Süleyman Aslan penaltı kararına hükmetti. Topun başına geçen kaleci Abdulsamet Damlu, atışı gole çevirerek Yeni Malatyaspor’u 2 – 1 öne geçirdi. Bu sezon ikinci golünü atan Abdulsamet golden 2 dakika sonra kırmızı kartla atılarak oyun dışı kaldı. Maçın son bölümlerine stresli ve eksik giren Yeni Malatyaspor’lu gençler skoru korumayı bilerek 3 puanın sahibi oldu.

FATİH AVCI