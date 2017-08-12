Yeni Malatyaspor U21 takımı yarın sezonun ilk maçında Osmanlıspor ile Orduzu Pınarbaşı’ndaki çim sahada karşılaşacak. İlk kez yer alacağı bu ligde iyi bir başlangıca imza atmak isteyen sarı kırmızılı genç takımda herhangi bir eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Çalışmalarını sahası bakımda olduğu için İnönü Üniversitesi’nde sürdüren Yeni Malatyaspor U21 takımı, ter idmanını ise bugün gerçekleştirerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Osmanlıspor U21 takımının maç günü Ankara’ya dönmek istemesi ve uçağın saat 17.00’de olması nedeniyle Pazar günü saat 10.00’a alınan müsabaka öncesi açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor alt yapı sorumlusu Murat Uçkun, ilk kez Süper Lig’de yer almalarının kendileri için iyi bir tecrübe olacağını belirtti. Uçkun, “Gerçekten bizim için önemli bir süreç olacak. Tabi yaz boyunca birçok oyuncumuzu farklı takımlara gönderdik, yeni takviyeler yaptık. Geçtiğimiz yıl ligi üst sıralarda bitirdik ama bu sezon ilk kez yer alacağımız bir yerdeyiz. Çocuklar da oldukça heyecanlı. Bu yıl da iz bırakacak, yine alttaki çocuklarımızı profesyonel arenaya hazırlayacak bir sezon oluşturmak istiyoruz. Osmanlıspor karşısında eksiğimiz bulunmuyor. Sahamız da tesisimiz de ilk maça hazır. Malatyalıları yanımızda görmek istiyoruz. Hava sıcaklıkları ve rakibin talebini göz önünde bulundurarak maçı saat 10.00’a aldık. İnşallah güzel bir oyun ve 3 puanla sezonu açarız” diye konuştu.

FATİH AVCI