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Gençleri kaleci yaktı!

Bu sezon U21 Süper Ligi’nde sezona kötü başlayan Yeni Malatyaspor, şansızlığını bu hafta da kıramadı. Sarı kırmızılı gençler 1 – 0 öne geçtiği maçta rakibine kaleci Cihat Herdili’nin büyük hatasıyla 2 – 1 mağlup oldu.

Gençleri kaleci yaktı!

Bu sezon U21 Süper Ligi’nde sezona kötü başlayan Yeni Malatyaspor, şansızlığını bu hafta da kıramadı. Sarı kırmızılı gençler 1 – 0 öne geçtiği maçta rakibine kaleci Cihat Herdili’nin büyük hatasıyla 2 – 1 mağlup oldu.

24 Eylül 2018 Pazartesi 18:46
Gençleri kaleci yaktı!

U21 Süper Ligi’nde ilk 5 hafta kazanamayan Yeni Malatyaspor, galibiyet için çıktığı maçta kendi evinde Çaykur Rizespor’a 2 - 1 yenildi. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı Muhammed Emre Yüzer, Ümit Ertan ve Yunus Furkan Keleş hakem üçlüsü yönetti. İlk yarısı 0-0 sonuçlanan müsabakada sakatlığı nedeniyle Berkan Durdu forma giymedi. Çaykur Rizespor’dan Furkan Cinkaya 53. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Yeni Malatyaspor 10 kişi kalan rakibine karşı 67. dakikada Tayyip Eren Aşıcı’yla golü buldu. 1 – 0. Çaykur Rizespor 80. dakikada Emirhan Topcu’nun golüyle skora denge getirdi. 90+3’te Yeni Malatyaspor kalecisi Cihat Herdili büyük hataya imza attı. Elindeki topu ceza sahası içinde rakibinin suratına sert bir şekilde atan Cihat, maçın hakemi tarafından topu şiddet aracı olarak kullandığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Muhammet Çelik Karadeniz temsilcisini galibiyete taşıdı.

MEHMET KIROĞLAN

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor
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