GENÇLERE SERT UYARI!

Türkiye U21 Süper Lig’in 22. haftasında Bursaspor’a 4-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor, 25 Şubat Pazar günü saat 12.00’de karşılaşacağı Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde dün öğlen saatlerinde yağmur altında gerçekleşen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü. Sarı-kırmızılıların teknik sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 5’e iki top kapma ve şut çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında futbolcularını sürekli uyaran Uçkun’un “durmak yok. Devamlı arayış içerisinde olun. İyi pas istiyorum, risk asla istemiyorum. Her an top gelecekmiş gibi hazır bekleyin. Kendinize alternatif oluşturun ve kendinizi gösterin. Topu kayıp ettikten sonra geri alabilmenin yollarını arayın. Rakibiniz nefesinizi arkasında hissetsin.” dediği öğrenildi. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda taktik çalışması yapan sarı-kırmızılılar daha sonra idmanı tamamladı. Sarı-kırmızılı genç takım Karabükspor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. İlk kez mücadele ettiği U21 Süper Lig’de orta sıralarda yer alan U21 Yeni Malatyaspor, geride kalan 5 haftada 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı. Sezonun ilk yarısında başarılı bir grafik çizen Malatya temsilcisi özellikle ligin ikinci yarısından itibaren rakip kaleye gol atmakta güçlü çekiyor. İkinci yarının ilk 5 maçında kalesinde 7 gören sarı-kırmızılılar rakip ağlara sadece 2 gol atabildi.busabahmalatya.com