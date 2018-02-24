GENÇLERE AĞIR CEZA!

U21 Süper Ligi 21. hafta maçında Bursaspor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor sahadan 4 – 1’lik farklı mağlubiyetle ayrılmış, sarı kırmızılı gençlerden Furkan Pekşen ve Emirhan kırmızı kart görmüştü. Çıkan olaylar nedeniyle ev sahibinden de bir oyuncu kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Önceki gün PFDK kararları açıklanırken, Yeni Malatyaspor’lu gençlerin cezası da belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu hakem raporlarına göre verdiği kararı şu gerekçelerle açıkladı: “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu EMİRHAN KAYALAR’ın, 18.02.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu FURKAN PEKŞEN’in, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir”busabahmalatya.com