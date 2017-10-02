U21 Süper Ligin 7’nci haftasında YeniMalatyaspor, Malatya İnönü Stadı’nda U21 Konyaspor’u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Konyaspor’un üstünlüğüyle tamamlanırken, ilk yarıda istenilen oyunu rakibi karşısında ortaya koyamayan Yeni Malatyasporlu futbolcular, geriye düştüğü karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazandı. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Furkan Yiğit, Ferhat Canlı, ve Burak Kavlak kaydetti. İnönü Stadı’ndaki maçı Yeni Malatyaspor kulüp başkanı Adil Gevrek ve yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı izledi. E.Y. Malatyaspor Alt Yapı Koordinatörü Levent Doğandemir maç sonrası yaptığı açıklamada, “Bu sene ilk kez mücadele ettiğimiz Süper lig kategorisinde iyi sonuçlara imza atıyoruz. Kolay değil tabi dev bütçeli takımların alt yapılarıyla mücadele ediyoruz. Tabi daha öncede söyledim, biz yarışmacılıktan ziyade yetiştirici gözle oyuncularımıza yaklaştığımız için skorlar önem taşımıyor. Antrenörlerimizi ve futbolcularımızı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Umarım sezon sonun kadar bu tablomuz bu şekilde devam eder” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ