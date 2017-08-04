04 Ağustos 2017 Cuma

Gençler'den geçit yok!

Süper Lig öncesi ilk ciddi sınavına çıkan Yeni Malatyaspor, 51. TSYD Turnuvası'nda Gençlerbirliği'ne 1 - 0 mağlup oldu. Özellikle savunma ve orta sahadaki eksikleri ciddi bir şekilde göze çarpan sarı kırmızılılar yarın Karabükspor ile karşı karşıya gelecek.

04 Ağustos 2017 Cuma 22:31
Gençler'den geçit yok!
 51. TSYD Turnuvası'nda Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldi. Az sayıda futbolseverin takip ettiği maça Yeni Malatyaspor Fabian Farnolle, Seth, Yalçın, Murat Akça, İssam, Azubuike, Mba, Dia, Eren, Pereira ve Khalide ilk on biri ile başladı. 5. Dakikada Murat Akça'nın savunmada yaptığı bireysel hatada top Zeki Yavru'nun önünde kalırken bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşu Farnolle'nin kapattığı köşeden filelerle buluştu.  Gençlerbirliği bu golle 1 - 0 öne geçti. Yeni Malatyaspor'da oyuna ikinci yarı Rahman Buğra, Sadık, Dening, Necar, Cissokho oyuna dahil olurken 90 dakika başkent temsilcisinin üstünlüğü ile sonuçlandı..

Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Utku Tunavelioğlu xx, Önder Yılmaz xx
Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Uğur Çiftçi xx, Lucas Claro xx, N'Diaye xx (Mert Çetin dk. 86 ?), Zeki Yavru xx (Halil İbrahim dk. 46 x), Milinkovic x (Serdar Özkan dk.57 x), Issah xx, Skuletic x (Vedat Muriqi dk. 46 x), Khalili xx (Berat Özdemir dk. 71 x), Rantie x (Elvis Manu dk. 64 x)
Teknik Direktör: Ümit Özat
Evkur Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle xx, Yalçın Ayhan xx, Seth xx (Buğra Çağıran dk. 46 xx), Murat Akça x (Sadık Çiftpınar dk. 46 x), Sunday Mba xx (Dening dk. 67 x), Azubuike xx, Chebake xx, Pereira x (Cissokko dk. 67 x), Boutaib x, Eren Tozlu x (Barazite dk. 67 x), Issiar Dia x (Dialiba dk. 77 ?)
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Gol: Zeki Yavru (dk. 5) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Kamal Issah, Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Sunday Mba (E.Y.Malatyaspor)
FATİH AVCI

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