U21 Türkiye Süper Ligi’nde karşılaştığı U21 Akhisarspor’u 2-0 yenerek kazanamama serisine son veren Yeni Malatyaspor, 9 Aralık Cumartesi günü saat 12.30’da sahasında konuk edeceği Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde son galibiyetini 9. haftada sahasında Trabzonspor’u 3-2’lik skorla alan sarı kırmızılılar, üç hafta üst üste ligin 10. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ne 4-0, 11. haftada evinde Başakşehir’e 2-1, ligin 12. haftasında ise deplasmanda Alanyaspor’a 2-0 mağlup olmuştu. 13. haftada ise sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan genç takım, 14. haftada Akhisarspor’u 2-0 yenerek 5 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

TAKIM KUVVET ÇALIŞTI

Ligin son 4 haftasında 4’de 4 yapmak isteyen Sarı-Kırmızılar, U21 Göztepe karşısına galibiyet için çıkacak. Gençler, bu maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri’nde dün öğleden sonra yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik sorumlu Murat Uçkun nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman öncesinde futbolcularla kısa süren bir toplantı gerçekleştiren Uçkun’un oyuncularına rehavet uyarısı yaptığı ve Akhisarspor galibiyetinin artık geride kaldığını söylediği öğrenildi. Daha sonra ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Gruplar halinde dönüşümlü olarak kuvvet ve dar alanda çift kale maç yapan Sarı-Kırmızılılar antrenmanı tamamladı.

“GURUR DUYUYORUZ”

Antrenman sonrasında değerlendirmelerde bulunan Yeni Maltyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, “Akhisar takımının ligde sondan birinci takım olmasına karşın, genç dinamik sahada çok iyi mücadele eden bir takımları vardı. Oynadıkları futbolla hak ettikleri konumda olmadıklarını söyleyebilirim. Gayet misafirperver şekilde bizlerle ilgilendiler. Her iki takımda sahada iyi mücadele verdi. Onlara fazla pozisyon vermeden maçın başından sonuna kadar üstün taraf olan bizdik. Özellikle ilk yarıda Furkan Yiğit ile yakaladığımız önemli gol pozisyonları vardı iyi değerlendiremedik. Bu oyuncumuzun ciddi bir şanssızlığı var inşallah bu hafta Göztepe karşısında bu şanssızlığı kendisi kıracaktır. Maçın gollerini 17 yaşındaki yetenekli oyuncumuz Hüseyin Ekici kaydetti. İşin iyi tarafı böyle genç oyuncuları Malatya futboluna kazandırdığımız için gurur duyuyoruz. Zaten amacımız yetenekli gençleri çevre illerden ve Malatya’dan toplayıp Türk futboluna kazandırmaktır.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ