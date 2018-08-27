Gençlerde 1 puanla döndü

U21 Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor’un konuğu oldu. Geçen hafta sahasında oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe’ye son dakika golüyle 2-1 yenilen kaplanlar, U21 Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Vali Nihat Canpolat Sümer 1’Nolu Saha’da oynanan karşılaşmayı hakem Muhammed Mehmetcan Söylemez ve yardımcıları Ensar Alıklı, Gökay Eşme yönetti. Yeni Malatyaspor sahaya Cihat Herdilli, Emre Akcebe, Furkan Evre, Kadir Fırat, Mehmet Zencirkıran, İsmail Çelik, İkbal İpek, Fatih Gürden, Bilal Barman, Berkan Durdu ve Tayip Eren Aşıcı on biriyle çıktı.

“ÇOK FAZLA EKSİKLE GİTTİK”

Yeni Malatyaspor Altyapı Sorumlusu Mehmet Maden 0-0 eşitlikle biten karşılaşma sonrası genç takımın oynadığı futbolla ilgili olarak şunları söyledi: “U21 takımımızdan bu sezon 15’e yakın oyuncumuz A takıma ve farklı kulüplere gitti. Öte yandan sakatlıkları devam eden 5 oyuncumuz var. Kayseri deplasmanına çok fazla eksikle genç bir ekiple gittik. Bunlara rağmen çocuklarımız sıcak havaya rağmen iyi mücadele ettiler. Oyunsal anlamda sahaya bir şey yansıtamamış olsak da disiplin anlamında kendilerinden memnun kaldık. İkinci yarının sonlarına doğru net bir gol pozisyonunu değerlendiremedik. Eğer değerlendirebilseydik deplasmandan 3 puanla dönebilecektik. Burada bizleri sevindiren nokta takımın yaş ortalamasının 18 yaşın altına düşmesi oldu. İnşallah gelecek haftalarda genç arkadaşlarımız daha iyi futbol oynayarak ligde üst sıralara doğru çıkış gösterecekler.” diye konuştu. busabahmalatya.com