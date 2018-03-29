GENÇLERBİRLİĞİ’NDE TAKTİK GÜNÜ!

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 27. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Başkent temsilcisi taktik ağırlıklı çalıştı. Antrenmana ısınma koşusu ve eğlenceli oyun ile başlayan futbolcular daha sonra dar alanda pas kontrol ve gol çalışması yaptı. Yaklaşık 90 dakika süren antrenmanın son bölümü ise taktik çift kale maç ile geçildi. Antrenmana milli takımlarda bulunan Scekic,Palitsevich, Pogba, Diallo , İlker ve Rahmetullah katılmazken; Jailton ve Serdar takımdan ayrı koşu yaptı, Ahmet İlhan ‘ın ise tedavilerine devam edildi. busabahmalatya.com