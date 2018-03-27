Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116544
ALTIN
171.754
DOLAR
3.9799
STERLİN
5.6264
EURO
4.9344

GENÇLERBİRLİĞİ MESAİSİ SÜRÜYOR

Evkur Yeni Malatyaspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları galibiyet parolasıyla sürüyor.

GENÇLERBİRLİĞİ MESAİSİ SÜRÜYOR

Evkur Yeni Malatyaspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları galibiyet parolasıyla sürüyor.

27 Mart 2018 Salı 17:19
GENÇLERBİRLİĞİ MESAİSİ SÜRÜYOR

 Süper Lig’in 27. haftasında küme düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği ile sahasında karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmana milli takımlarda bulunan Khalid Boutaib, Sadio Diallo ve Berk Yıldız katılmadı. Bu futbolcuların yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Antrenman başında saha ortasında bir toplantı yapan Erol Bulut, Gençlerbirliği maçının önemine dikkat çekerek zor bir haftaya girdiklerini söyledi. Bulut, bireysel anlamdaki düşüşle ilgili de uyarıda bulunarak bazı futbolcuların daha çok çalışmaları konusunda dikkatini çekti.

Antrenman dayanıklılık ve koordinasyon çalışmasıyla başlarken, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılı takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KADER MAÇINA ÇIKACAK
KADER MAÇINA ÇIKACAK
HEDEFLERİ BAL’A YÜKSELMEK
HEDEFLERİ BAL’A YÜKSELMEK
BULUT’TAN TARAFTARA ÇAĞRI
BULUT’TAN TARAFTARA ÇAĞRI

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim