GENÇLERBİRLİĞİ MESAİSİ SÜRÜYOR

Süper Lig’in 27. haftasında küme düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği ile sahasında karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmana milli takımlarda bulunan Khalid Boutaib, Sadio Diallo ve Berk Yıldız katılmadı. Bu futbolcuların yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Antrenman başında saha ortasında bir toplantı yapan Erol Bulut, Gençlerbirliği maçının önemine dikkat çekerek zor bir haftaya girdiklerini söyledi. Bulut, bireysel anlamdaki düşüşle ilgili de uyarıda bulunarak bazı futbolcuların daha çok çalışmaları konusunda dikkatini çekti.

Antrenman dayanıklılık ve koordinasyon çalışmasıyla başlarken, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılı takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.busabahmalatya.com