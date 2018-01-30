Gençlerbirliği küllerinden doğdu!

Stat: Ankara 19 Mayıs Stadyumu
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Samet Çiçek xx
Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Uğur Çiftçi xx, Palitsevich xx, Scekic xx, Guidileye xx (Khalili dk. 46 xx), Alper Uludağ xx, Skuletic xx, Aydın Karabulut xx (Deniz Yılmaz dk. 46 x), Jailton Da Silva xx (Claro Dos Santos dk. 65 xx), Stephane Sessegnon xxxx
Yedekler: Cengiz Demirtaş, Mert Çetin, Ahmet İlhan, Milinkovic, Murat Duruer, Kamal İssah, Serdar Özkan
Teknik Direktör: Ümit Özat
Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Ali Çamdalı xx, Milosevic xx, Orkan Çınar xx (Fofana dk. 71 x), Moke Abro xx (Amir Hadziahmetovic dk. 79 x), Vedat Bora xx (Jens Jonsson dk. 55 xx), Peter Filipovic xx, Yatabare xx, Mehdi Bourabia xx, Ferhat Öztorun xx, Skubiç
Yedekler: Emrullah Şalk, Patrik Calgren, Volkan Fındıklı, Eren Albayrak, Selim Ay, Amir Hadzaiahmetovic, Musa Araz
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Goller: Stephane (dk. 46), Alper Uludağ (dk. 66) (Gençlerbirliği), Skubiç (dk. 39 pen.) (Konyaspor)
Kırmızı Kart: Petar Skuletic (dk. 51) (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Jailton Da Silva, Scekic, Alper Uludağ (Gençlerbirliği), Ferhat Öztorun, Skubiç, Jonsson (Konyaspor)
İHA