U21 Süper Ligi’nin 12. haftasında deplasmanda Alanyaspor’a 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor U21 takımında Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor. Ligde 12 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik alarak 17 puan toplayan genç takım, ligde başarılı grafik çizen siyah beyazlı takımı evinde konuk edecek. 8 galibiyeti 3 beraberliği bulunan U21 Beşiktaş’ın ligde 27 puanı bulunuyor.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde dün yapılan antrenmanda oyuncularına özel taktikler veren U21 Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun’un, futbolcularına zorlu Beşiktaş maçından zaferle ayrılmak istediklerini söylediği belirtildi. Tecrübeli oyunculardan kurulu bir takıma karşı mücadele edeceklerini anlatan Uçkun’un, oyuncularına “Tedbirlerimizi alacağız ancak önemli olan bizim ortaya koyacağımız oyun olacaktır.” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Beşiktaş maçının hazırlıklarına ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan U21 Yeni Malatyaspolu oyuncular daha sonra çeşitli pas organizasyonlarında bulundu. Yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandıran Sarı-kırmızılı genç takım kampa girdi. Yarın İnönü Stadı’nda saat 12.30’da U21 Beşiktaş ile U21 Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı sarı-kırmızılı taraftarlarda tribünden izleyebilecekler.

ÖMER ALİ DELİBAŞ