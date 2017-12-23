Türkiye U21 Süper Lig’de karşılaştığı U21 Galatasaray’ı 2-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor’da, alınan 3 puanın sevinci sürüyor. Geçen sezon TFF 1. Lig’de şampiyonluğu kıl payı kaçıran Sarı-kırmızılılar, bu yılda ilk kez mücadele ettiği U21 liginde başarılı bir grafik çiziyor. Öte yandan oynadığı son 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alan genç takımda bazı oyuncuların devre arasında profesyonel takımlara kiralık olarak gönderileceği öğrenildi.

Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren U21 Yeni Malatyaspor’da Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir takımla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Doğandemir, “Kayserispor maçı hazırlıklarımız sürüyor. Bu hafta oynayacağımız müsabakanın ardından ilk devreyi 3 puanla kapatmak istiyoruz. Berkant Durdu kart cezalısı, Mehmet Zencirkıran’ın sakatlığı devam ediyor. Bu iki oyuncu dışında hiçbir eksik oyuncumuz bulunmuyor. Cumartesi gününe kadar çalışmalarımızı tamamlayarak akşam karayolu ile Kayseri’ye hareket edeceğiz.” diye konuştu.

“SON ZAMANLARIN EN İYİ FUTBOLU”

Profesyonel takıma oyuncu kazandırdıklarını kaydeden Doğandemir,“ Son oynadığımız U21 Galatasaray maçı dahil altyapı takımının oynadığı bu sezonki futbol son zamanların en iyi futbolu. Murat hocamızla sezon başında yaptığımız istişarelerde hedefimiz 34 puandı. Çünkü biz oyuncularımıza inanmıştık. Süper Lig’de mücadele edeceğimizi bilerek ona göre 5-6 yıldır çalışma yapmıştık. Amacımız profesyonel takımımızı her zaman yukarılarda tutabilmekti. Çocuklarımız artık göze hoş gelen bir futbol sergiliyor. Onları liglerde yarıştırırken aynı zamanda profesyonel takımlarda top oynayabilmeleri adına yetiştiriyoruz. Ferhat Canlı’yı A takıma kazandırdık. Bu çocuğumuz uzunca haftadır A takımın 21 kişilik maç kadrosunda yer alıyor. Kupa maçlarında forma şansı buldu. Furkan Pekşen ve Burak Kavlak gibi oyuncularımızda kendilerine A takım kadrosunda yer buldular.” İfadelerini kullandı.

“GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR”

Yönetimin aldığı karar doğrultusunda bazı isimlerin kiralanacağını belirten Levent Doğandemir “Yaşı dolan oyuncularımızı liglerde mücadele eden takımlara kiralık olarak vereceğiz. Onların önünü açmak istiyoruz. Takımlarla görüşmelerimiz sürüyor. Yönetimin almış olduğu kararla sirkülasyon sağlayarak Fatih Gürden, Mehmet Zencirkıran, İsmail Baran, Rıfatcan Aslan gibi çocuklarımızı Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Biz bu yıl geçiş dönemi olmasına rağmen Ferhat, Burak, Furkan gibi gençlerimizi A takıma kazandırdık. İnsanların artık Yeni Malatyaspor altyapısına olan bakış açıları da değişmeye başladı. Amacımız gücümüz yettiğince genç yetenekli çocukları keşif ederek bünyemize kazandırmak.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ