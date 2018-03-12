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GENÇLER UZATMADA YIKILDI!

U21 Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, rakibine 90+4. dakikada yediği golle 1 - 0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golü Samet’ten geldi. Maç sonrası konuşan Yeni Malatyaspor alt yapı teknik sorumlusu Murat Uçkun mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

GENÇLER UZATMADA YIKILDI!

U21 Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, rakibine 90+4. dakikada yediği golle 1 - 0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golü Samet’ten geldi. Maç sonrası konuşan Yeni Malatyaspor alt yapı teknik sorumlusu Murat Uçkun mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

busabahh
busabahh
12 Mart 2018 Pazartesi 11:39
GENÇLER UZATMADA YIKILDI!

U21 Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Fenerbahçe'ye 1-0'lık sonuçla mağlup oldu. Umuthan Tunç’un yönettiği karşılaşmada iki takım oyuncularının kıran kırana mücadelesi büyük alkış aldı. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında etkili ataklarla rakip kaleye yüklenen Fenerbahçe aradığı golü 90. dakikada buldu. Orduzu Pınarbaşı’nda oynanan karşılamada sarı-lacivertli ekibin golünü 90. dakikada Samet Karakoç kaydetti. Samet, attığı güzel gol ile sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren isim olurken, Malatya ekibi ise Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetten sonra 38 puanda kaldı.

"BU MAĞLUBİYETİ HAK ETMEDİK"

Yeni Malatyaspor Alt Yapı Sorumlusu Murat Uçkun maç sonrası yaptığı açıklamada, "Gerçekten oyuncularım iyi futbol oynadı. Beni burada en çok mutlu üzen taraf hak ettiğimiz puanı alamamak oldu. Buna rağmen oyuncularımı kutluyorum. Son dakika golü maçın hakkı değildi. Buraya gelenler maçı izleyenler gördü, rakipten daha fazla pozisyon ürettik ve daha iyi mücadele ettik. Eksik oyuncularımız var. Gökhan ve Sincere de bizimle beraberdi. Her oyuncumuzun emeğine sağlık. Futbol da bu tür maçları kaybetmek üzücü. Şimdi hemen toparlanıp Trabzon maçına konsantre olacağız." diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ  - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Murat UçkunSamet1 - 0 MağlupYeni MalatyasporFenerbahçe
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