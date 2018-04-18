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Gençler tiyatroyla buluştu

Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından finanse edilen Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kol Kola Halaya Haydi Oynamaya Projesi” tüm hızıyla devam ediyor.

Gençler tiyatroyla buluştu

Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından finanse edilen Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kol Kola Halaya Haydi Oynamaya Projesi” tüm hızıyla devam ediyor.

18 Nisan 2018 Çarşamba 15:29
Gençler tiyatroyla buluştu

Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından finanse edilen Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kol Kola Halaya Haydi Oynamaya Projesi” tüm hızıyla devam ediyor. Kol Kola Halaya Haydi Oynamaya Projesi ile Anadolu Kültürünün önemli bir ögesi olan halk oyunlarının gelecek nesillere aktarılmasının yanında gençlerin sosyal ve kültürel olarak da gelişimine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu noktadan hareket eden projemiz ile 80 gencimiz Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun sergilediği oyunu izlediler. Anadolu’nun zengin kültür dünyasını genç bireylere yaşatmayı amaçlayan projemizde yer almak isteyen tüm gençlerimizi, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bekliyoruz.

HABER MERKEZİ

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