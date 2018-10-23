Gençler tek gole boyun eğdi!

U21 Süper Ligi’nin 9. haftasında Yeni Malatyaspor U21 takımı, deplasmanda MKE Ankaragücü U21 takımına konuk oldu. Esenboğa Spor Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı Kerim Çataklı, Abdulkerim Dalgaç, Hüseyin Sepetçioğlu hakem üçlüsü yönetti. Mücadele, MKE Ankaragücü U21 takımının 1-0 üstünlüğüyle sona ererken, Yeni Malatyaspor U21 takımı haftayı 5 puanda tamamladı. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Alt Yapı Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, “Bu sezon iyi oynadığımız deplasman maçlarından biriydi. Oyuncularımız aslında mağlup olacak bir oyun ortaya koymadı. Aynı coşku ve mücadele hırsını devam ettirirsek, daha çok puan ve puanlar toplayabiliriz. Bu ligin son sezonu olması itibarıyla tüm takımlar U19 ve U17’ye yöneldi. Biz de bu geçişi en doğru bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çok genç arkadaşlarımıza tecrübe kazansın diye U21’de şans veriyoruz. Futbolda alt yapılarda skor ve yukarı oyuncu verme işi her zaman aynı doğrultuda olamayabiliyor. Biz de bu geçişin sıkıntısını yaşıyoruz” şeklinde konuştu.