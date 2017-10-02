U21 Süper Ligi’nde yarın saat 11.00’de İnönü Stadı’nda Konyaspor U21 takımıyla karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor U21 takımı bu maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı’nda dün yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Sakat-cezalı oyuncunun bulunmadığı sarı-kırmızılı takımda antrenör Murat Uçkun’un yönetiminde gerçekleşen antrenmanda genç futbolcuların istekli ve hırslı olmaları teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

DOĞANDEMİR’DEN MAÇA DAVET

Antrenmanı yerinde takip eden Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan futbolcuların maç saatini beklemeye başladığını söyledi. Levent Doğandemir, “Pazar günü saat 11.00’de İnönü Stadı’nda mücadele dolu seyir zevki yüksek olmasını beklediğimiz bir müsabakaya çıkacağız. Konyaspor U21 takımı çok iyi bir takım. Şuana kadar oynadıkları maçlarda 13 puan topladılar. Bizde hedefleri olan iyi oyuncu grubuna sahibiz. Onları kendi evimizde yenerek puan sıralamasında üzerlerine çıkmayı istiyoruz. Hafta boyunca çocuklarımız bu doğrultuda çalıştılar. Maçı tarihi ve şehir merkezindeki İnönü Stadı’na aldırdık. Bütün futbolseverleri bekliyoruz. ” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ