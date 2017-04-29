Yeni Malatyaspor U21 takımı bugün kendi sahasında 45 puanla 8. Sırada olan Göztepe ile karşılaşacak. Ligde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Boluspor ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılı gençler bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

MALATYALILARI MAÇA DAVET ETTİ!

Bugün saat 14.00’da Orduzu Pınarbaşı’ndaki doğal çim sahada oynanacak maça tam kadro çıkacak temsilcimizde eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Hafif sakatlıkları bulunan Hakan Bezci, Eray ve Ömer’in tamamen düzeldiği ifade edilirken, cezasını Giresun maçında çeken Abdulsamet’in de sahada olacağı kaydedildi. Van bölgesi hakemlerinden Ufuk Taşçı, İsmail Sungun ve Hüsnü Çatalkaya’nın yöneteceği maça tüm Malatyalıları davet eden alt yapı koordinatörü Levent Doğandemir, “Gençlerimiz artık yarışı sonuna kadar getirdi. Bundan sonra iç saha maçlarında şehrimizin sporseverlerini da yanımızda görmek istiyoruz. Ben tüm oyuncu kardeşlerimize başarılar diliyorum” dedi.







FATİH AVCI