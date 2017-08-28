Yeni Malatyaspor U21 takımı ligin 3. haftasında Orduzu Pınarbaşı’nda Antalyaspor’u ağırladı. Sakat ve eksik oyuncusu bulunmayan sarı kırmızılı gençler maça Abdulsamed Damlu, Emre Akcebe, Mehmet Zencirkıran, Burak Kavlak, Fatih Gürden, İsmail Baran Karakoç, Ali F. Faruk Mohamed, Furkan Yiğit, Furkan Pekşen, Ferhat Canlı ilk on biri ile başladı.

Bingöl bölgesinden Taner Kaya, Erkan Akbak, Pelda Tekin’in yönettiği maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın 48. Dakikasında Furkan Pekşen kazanılan penaltı atışını dışarı gönderdi. 63’ncü dakika maçın hakemi bir kez daha Yeni Malatyaspor lehine beyaz noktayı gösterdi. Kaleci Abdulsamed Damlu, penaltı atışını gole çevirerek, takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı kırmızılılar, Furkan Yiğit’in 86’ncı dakikada attığı golle, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Ligde geride kalan 3 hafta sonunda 2 galibiyet, 1’de beraberlik alan Yeni Malatyaspor, haftayı 7 puanda tamamladı. Puan tablosunda Galatasaray, Fenerbahçe, Bursaspor, Trabzonspor ve Beşiktaş’ı geride bırakan gençler, tüm imkânsız şartlar içersinde 3. Haftayı lider olarak kapatmayı başardı.







FATİH AVCI