28 Ağustos 2017 Pazartesi

Açılış boş tribünler önünde

Gençler süper, Yeni Malatya lider!

U21 Süper Ligi’nin üçüncü haftasında Antalyaspor’u konuk eden Yeni Malatyaspor U21 takımı, ikinci yarıda Abdulsamet ve Furkan Yiğit ile bulduğu gollerle rakibini 2- 0 mağlup etti. Puanını 7’ye yükselten sarı kırmızılılar, haftayı Bursa, Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin önünde lider kapattı.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 11:47
Gençler süper, Yeni Malatya lider!

  Yeni Malatyaspor U21 takımı ligin 3. haftasında Orduzu Pınarbaşı’nda Antalyaspor’u ağırladı. Sakat ve eksik oyuncusu bulunmayan sarı kırmızılı gençler maça Abdulsamed Damlu, Emre Akcebe, Mehmet Zencirkıran, Burak Kavlak, Fatih Gürden, İsmail Baran Karakoç, Ali F. Faruk Mohamed, Furkan Yiğit, Furkan Pekşen, Ferhat Canlı ilk on biri ile başladı.

Bingöl bölgesinden Taner Kaya, Erkan Akbak, Pelda Tekin’in yönettiği maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın 48. Dakikasında Furkan Pekşen kazanılan penaltı atışını dışarı gönderdi.  63’ncü dakika maçın hakemi bir kez daha Yeni Malatyaspor lehine beyaz noktayı gösterdi.  Kaleci Abdulsamed Damlu, penaltı atışını gole çevirerek, takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı kırmızılılar, Furkan Yiğit’in 86’ncı dakikada attığı golle, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Ligde geride kalan 3 hafta sonunda 2 galibiyet, 1’de beraberlik alan Yeni Malatyaspor, haftayı 7 puanda tamamladı. Puan tablosunda Galatasaray, Fenerbahçe, Bursaspor, Trabzonspor ve Beşiktaş’ı geride bırakan gençler, tüm imkânsız şartlar içersinde 3. Haftayı lider olarak kapatmayı başardı.


FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

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