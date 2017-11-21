Malatya Gençlik Federasyonun 1.sini Akçadağ’da düzenlediği etkinliğin 2.si Turgut Özal Çok Amaçlı Kamp Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz “ Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için birçok alanda farklı etkinlikler düzenliyoruz geçtiğimiz günlerde duyurduğumuz ve 8.sini düzenlediğimiz “Gençler buluşuyor” temasıyla Gençler Camide Buluşuyor etkinliğini düzenledik ve düzenlemeye devam ediyoruz ve şimdide Gençler Sporda Buluşuyor etkinliğini düzenliyoruz bu 2.sini düzenlediğimiz ve devamı gelecek “Gençler buluşuyor” temasıyla çok daha farklı etkinlikler düzenlemek istiyoruz bu faaliyetleri gençler olarak kendi imkânlarımızla gerçekleştiriyoruz ve Malatyalı gençlerimizi topluma kazandırmak bu ve bu tür etkinlikleri düzenlemek için Malatyalı iş Adamlarımızdan destek bekliyoruz” dedi.

HABER MERKEZİ