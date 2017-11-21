21 Kasım 2017 Salı

Gençler Sporda Buluştu!

Malatya Gençlik Federasyonun düzenlediği “Gençler Sporda Buluşuyor” etkinliğinin 2.si Turgut Özal Çok Amaçlı Kamp Merkezinde gerçekleştirildi.

21 Kasım 2017 Salı 11:09
Gençler Sporda Buluştu!

  Malatya Gençlik Federasyonun 1.sini Akçadağ’da düzenlediği etkinliğin 2.si Turgut Özal Çok Amaçlı Kamp Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz “ Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için birçok alanda farklı etkinlikler düzenliyoruz geçtiğimiz günlerde duyurduğumuz ve 8.sini düzenlediğimiz “Gençler buluşuyor” temasıyla Gençler Camide Buluşuyor etkinliğini düzenledik ve düzenlemeye devam ediyoruz ve şimdide Gençler Sporda Buluşuyor etkinliğini düzenliyoruz bu 2.sini düzenlediğimiz ve devamı gelecek “Gençler buluşuyor” temasıyla çok daha farklı etkinlikler düzenlemek istiyoruz bu faaliyetleri gençler olarak kendi imkânlarımızla gerçekleştiriyoruz ve Malatyalı gençlerimizi topluma kazandırmak bu ve bu tür etkinlikleri düzenlemek için Malatyalı iş Adamlarımızdan destek bekliyoruz” dedi. 

HABER MERKEZİ
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