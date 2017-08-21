21 Ağustos 2017 Pazartesi

Açılış boş tribünler önünde

Gençler Sivas’ta parladı

U21 Süper Ligi’nde yer alan Yeni Malatyaspor hafta sonu deplasman karşılaştığı Sivasspor’u Furkan Pekşen, Furkan Yiğit ve Farhat Canlı’nın golleriyle 4 – 1 mağlup etmeyi başardı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:37
Gençler Sivas’ta parladı

Yeni Malatyaspor U21 takımı ligin 2. haftasında Sivasspor ile 4 Eylül Stadı yanındaki sahada karşılaştı. Cezalı olan Talha Cellat’ın forma giymediği maçta sarı kırmızılı gençler rakiplerine gol yağdırdı. Furkan Yiğit’in iki, Ferhat ve Furkan Pekşen’in golleriyle 4 – 1’lik farklı bir galibiyete ulaşan temsilcimiz maça oldukça hızlı başladı. ilk yarıyı 1 – 0 önde kapatan Yeni Malatyaspor U21 takımı ikinci yarıda da oyun üstünlüğünü rakibe kabul ettirerek, etkili oyuncularıyla sonuca gitmeyi bildi.

Ligde 4 puana ulaşan Yeni Malatyaspor’da alt yapı sorumlusu Murat Uçkun, “Sahamızdaki Osmanlı beraberliğinden sonra, Sivas’tan 3 puanla dönmeyi hedefliyorduk. Maça oldukça iyi başladık. Tabi zeminin biraz uzun ve bozuk olması oyun planımızı etkilese de erken bir golle tüm gidişatı lehimize çevirdik. Sıcak havaya rağmen tüm oyuncularımız elinden geleni yaptı. Biraz bazı gençlerimizde anlayış olarak eksikliklerimiz var bunları da giderip, daha iyi bir takım olacağız. Sivas’ta maça kadar gelip bizleri yalnız bırakmayan Malatyalı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz” dedi. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: Busabah

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