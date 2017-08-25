Ligin ikinci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor’u 4-1 yenen sarı kırmızılılar, ligdeki ilk galibiyetini aldı. İkinci hafta sonunda 4 puan toplayan sarı kırmızılılar, gol averajıyla Galatasaray’ı geride bıraktı ve dördüncü sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor, ligde ilk iki hafta sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken, rakip ağları 5 kez havalandırdı, kalesinde ise 2 gol gördü. Bu hafta Antalyaspor ile Orduzu Pınarbaşı’nda karşılaşacak sarı kırmızılı gençlerin maçı saat 16.30’da başlayacak. Temsilcimizde bu maç öncesi eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor.
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