25 Ağustos 2017 Cuma

Açılış boş tribünler önünde

Gençler sezona iyi başladı

U21 Süper Ligi’nde mücadele eden Yeni Malatyaspor, haftayı 4 puanla dördüncü sırada tamamladı.

25 Ağustos 2017 Cuma 14:06
Gençler sezona iyi başladı

  Ligin ikinci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor’u 4-1 yenen sarı kırmızılılar, ligdeki ilk galibiyetini aldı. İkinci hafta sonunda 4 puan toplayan sarı kırmızılılar, gol averajıyla Galatasaray’ı geride bıraktı ve dördüncü sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor, ligde ilk iki hafta sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken, rakip ağları 5 kez havalandırdı, kalesinde ise 2 gol gördü. Bu hafta Antalyaspor ile Orduzu Pınarbaşı’nda karşılaşacak sarı kırmızılı gençlerin maçı saat 16.30’da başlayacak. Temsilcimizde bu maç öncesi eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor.

MEHMET KIROĞLAN
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 24 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya