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Gençler Seriyi Sürdürdü!

U21 Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Manisa temsilcisi Akhisarspor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, 2-1 mağlup etti. Sezonu ilk 5 içerisinde tamamlamak isteyen sarı-kırmızılar üst üste üçüncü maçını kazanarak çıkışını sürdürdü.

Gençler Seriyi Sürdürdü!

U21 Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Manisa temsilcisi Akhisarspor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, 2-1 mağlup etti. Sezonu ilk 5 içerisinde tamamlamak isteyen sarı-kırmızılar üst üste üçüncü maçını kazanarak çıkışını sürdürdü.

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:30
Gençler Seriyi Sürdürdü!

Yeni Malatyaspor, Türkiye U21 Süper Lig’de geçen hafta deplasmanda lider Beşiktaş karşısında aldığı 2-1’lik galibiyetin ardından bu hafta da sahasında Akhisarspor’u ağırladı. Ligde ilk beş arasına adını yazdırmak isteyen sarı-kırmızılılar mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Akhisarspor sahadan 3 puanla ayrıldı.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı hakem Umuthan Tunç, yardımcıları Gökhan Salduz ve Ümit Ertan üçlüsü yönetti. Ev sahibi takım Yeni Malatyaspor’un gollerini 60. dakikada Bilal, 80’de ise Burak kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 90. dakikada Barış’tan geldi. Yeni Malatyaspor maçın 17. dakikasında Burak Kavlak’ın ayağından bir penaltı vuruşundan sonuç alamadı.

“GÜZEL İŞLERE İMZA ATIYORUZ”

Yeni Malatyaspor Alt Yapı Koordinatörü Levent Doğandemir, iyi oynayarak kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Ligde geçen hafta lider Beşiktaş’ı 2-1 yendiklerini hatırlatarak sözlerine başlayan Doğandemir, “Yeni Malatyaspor olarak oynadığımız futbol ve aldığımız sonuçlarla bu sezona damga vurduğumuzu söyleyebilirim. Geçen hafta lider Beşiktaş karşısında aldığımız galibiyetten sonra bu haftada iyi futbol neticesinde Akhisar’ı yenmemiz sevindirici. Güzel işlere imza atıyoruz. Bu sene ilk kez mücadele etiğimiz Süper Lig’e kolay adapte olduk ve büyük yatırımlar yapan takımlar karşısında iyi bir alt yapı görüntüsü ortaya koyduk.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
AkhisarsporYENİMALATYASPOR
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