GENÇLER PRESTİJ MAÇINA HAZIRLANIYOR

Nurettin Soykan Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sakatlıktan kurtulan Diyar Uygur ve Mehmet Zencirkıran’ın takımla birlikte çalışmalara başladığı öğrenildi.

U21 Yeni Malatyaspor, 11 Mart Pazar günü 12.30’da Nurettin Soykan Tesisleri’nde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ligde geçen hafta Konyaspor ile oynadığı maçta 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar geride kalan maçlarda topladığı puanlarla ilk kez mücadele ettiği U21 Süper Lig’de başarılı bir grafik çiziyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynadığı maçta 1-1 Fenerbahçe ile berabere gençler evinde oynayacağı maçta rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Murat Uçkun nezaretinde dün çalışmalara başlayan genç takımın antrenmanı 1 saat 30 dakika sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 5’e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Gruplar halinde dönüşümlü olarak kuvvet ve dar alanda çift kale maç yapan sarı-kırmızılılar daha sonra antrenmanı tamamladı. Bu arada sakatlıktan çıkan Diyar Uygur’un ve Mehmet Zencirkıran’ın da takımla birlikte çalışmalara başladığı görüldü. U21 Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. busabahmalatya.com