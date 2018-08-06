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Gençler oynadı onlar izledi

Yeni Malatyaspor’un Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübüyle oynadığı hazırlık maçını yeni transferler Guilherme Costa Marguez ve Mitchell Donald tribünden izledi. Gençlerden kurulu kadroyla sahada mücadele eden sarı-kırmızılılarda defansif orta saha olarak görev yapan İsmail Karakoç teknik heyetten ve taraftardan tam puan aldı.

Gençler oynadı onlar izledi

Yeni Malatyaspor’un Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübüyle oynadığı hazırlık maçını yeni transferler Guilherme Costa Marguez ve Mitchell Donald tribünden izledi. Gençlerden kurulu kadroyla sahada mücadele eden sarı-kırmızılılarda defansif orta saha olarak görev yapan İsmail Karakoç teknik heyetten ve taraftardan tam puan aldı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:42
Gençler oynadı onlar izledi

Yeni Malatyaspor’un Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübüyle oynadığı maçta Teknik Direktör Erol Bulut’un ilk on birde şans verdiği genç İsmail Karakoç oynadığı futbolla alkış aldı. Bu sezon alt yapıdan alınarak profesyonel yapılan İsmail, müsabakaya on birde başladı. Defansif orta saha olarak görev yapan İsmail Karakoç, isabetli pasları ve rakibin orta sahadaki akınlarını kesmedeki başarısıyla teknik heyetten tam not aldı. Hazırlık kampındaki çalışkanlığıyla kısa sürede Erol Bulut’un vazgeçilmezleri arasına girmeyi başaran İsmail, sarı-kırmızılı taraftarlar önündeki ilk maçta büyük alkış aldı. Öte yandan hazırlık maçını yeni transferler Guilherme Costa Marguez ve Mitchell Donald tribünden izledi. Hazırlık kampında transferi sessiz geçiren ancak son 1 haftada kadrosuna iki oyuncu birden dahil ederek taraftarını mutlu eden Yeni Malatyaspor’da, yeni transferler görücüye çıktı. Fiziki olarak takımlarından hazır olarak gelmelerine rağmen Teknik Direktör Erol Bulut tarafından tercih edilmeyen Guilherme Costa Marguez ve Mitchell Donald, 90 dakikayı heyecanlı gözlerle takip etti. Malatyalı taraftarların sevgi gösterisinde bulunduğu ikili, bu ilgiye kayıtsız kalmayarak taraftarlarla birlikte fotoğraf çekindi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporGazişehir Gaziantep
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