Liseli gençlerin yarıştığı il birinciliği müsabakalarında dün yarı final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçlarda kızlar ve erkekler kategorisinde final bileti almak isteyen okullar, kıyasıya yarıştı.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Erkekler yarı final ilk maçında Şehit Kemal Özalper Lisesi ile Orduzu Bahçebaşı Lisesi karşı karşıya geldi. Şehit Kamil Özalper Lisesi, rakibine set şansı tanımadan müsabakayı 3 – 0 kazanarak adını finale yazdıran ilk finalist oldu. Günün ikinci maçında ise Malatya Spor Lisesi ile Fatih Lisesi karşılaştı. Bir çok oyuncusu Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımlarında forma giyen Spor Lisesi, rakibini 3 – 1 yenmeyi başardı ve finale yükselen ikinci takım oldu. Malatya Spor Lisesi ile Şehit Kamil Özalper Lisesi arasındaki final müsabakası bugün Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Malatya şampiyonu olan takım ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil edecek.

FATİH AVCI