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Gençler komşuya emanet!

Elaziz Belediyespor, alternatifli bir kadro oluşturabilmek adına Yeni Malatyaspor altyapısından 3 ismi kiralık olarak renklerine bağladı.

Gençler komşuya emanet!

Elaziz Belediyespor, alternatifli bir kadro oluşturabilmek adına Yeni Malatyaspor altyapısından 3 ismi kiralık olarak renklerine bağladı.

05 Ağustos 2018 Pazar 13:43
Gençler komşuya emanet!

Yeni Malatyaspor altyapısından yetişen futbolcular sol kanat oyuncusu Ferat Yaşar, forvet Furkan Yiğit ve stoper Burak Kavlak yeni sezonda TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Elaziz Belediyespor’a transfer oldu.Geçen sezonu TFF 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler’de geçiren sol kanat oyuncusu Furkan Yaşar, 7 maçta forma şansı buldu.Forvet oyuncusu Furkan Yiğit ise Yeni Malatyaspor U21 takımında ve ligin ikinci yarısında TFF 3. Lig ekibi Bayrampaşa’da geçen sezon forma giydi. Genç oyuncu U21 Ligi’nde forma giydiği 71 maçta kaydettiği 30 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Bir diğer transfer stoper Burak Kavlak ise geçen sezon U21 liginde 29 maçta forma giydi.
Üç futbolcu, Elaziz Belediyespor Tesisleri’nde kulüp müdürü Metehan Kaçar’ın katıldığı törenle resmi sözleşmeye imza attı. Transferlere ilişkin Kulüp yapılan açıklamada, “Profesyonel futbol takımımız, sol açık Ferat Yaşar, forvet Furkan Yiğit ve stoper Burak Kavlak ile 1’er yıllık kiralık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferlerimize kulübümüze hoş geldiniz diyor, kırmızı - lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” denildi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
GençlerYeni Malatyaspor
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