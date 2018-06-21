Gençler kiralanacak!

Sarı kırmızılı takımın bünyesinde bulanan, Abdulsamet Damlu, Ferhat Canlı, Burak Kavlak, Furkan Yiğit, Furkan Pekşen, Fatih Gürden ve Cihat Herdili gibi alt yapıdan yetişen genç oyuncular 2. Ve 3. Lig’deki kulüplere kiralık olarak gönderilecek. Teknik direktör Erol Bulut’un A takım kadrosunda ve kamplarda düşünmediği genç isimlerin Anadolu takımlarına kiralanarak tecrübe kazanılması sağlanacak. Kadroda bulunan ve oynamamalarına rağmen şişkinlik yaratan Berk, Mustafa ve Gökhan gibi isimler de gelen tekliflere göre değerlendirilecek.

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