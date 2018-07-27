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Gençler ilk randevusuna çıkacak

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen 6 farklı elit ligde mücadele eden Yeni Malatyaspor altyapısında yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. U19 ve U21 gruplarında bu sezon yaprak dökümü yaşayacak olan sarı-kırmızılılar, hafta sonu Adıyamanspor ile deplasmanda hazırlık müsabakasına çıkacak.

Gençler ilk randevusuna çıkacak

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen 6 farklı elit ligde mücadele eden Yeni Malatyaspor altyapısında yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. U19 ve U21 gruplarında bu sezon yaprak dökümü yaşayacak olan sarı-kırmızılılar, hafta sonu Adıyamanspor ile deplasmanda hazırlık müsabakasına çıkacak.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:15
Gençler ilk randevusuna çıkacak

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Altyapı Sorumlusu Mehmet Maden, “U16, U17, U19 ve U21 elit liglerinde genç futbolcu kardeşlerimiz antrenmanlarını sürdürüyor.Bir kaç gün içerisinde U14 ve U15 gruplarının da idmanları başlayacak. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yapılan futbolcu seçmelerinde beğendiğimiz 7-8 futbolcu ile sözleşme imzalayarak kulübümüz bünyesine kazandıracağız. Ayrıca 2. etap elemelerde beğendiğimiz futbolcuların çalışmaları devam ediyor. U19 ve U21 gruplarından karma bir takımla hafta sonunda Adıyamanspor ile deplasmanda hazırlık maçı yapacağız. Şuanda altyapı kategorilerinde özellikle U21’de kabuk değişimi yaşıyoruz. A takıma ve diğer profesyonel takımlara gönderdiğimiz oyuncularımız var.”dedi.

"HÜSEYİN, ABDULSAMET VE İSMAİL AYRI BİR HEYECAN UYANDIRDI”

Kamuoyunda yıllardır Yeni Malatyaspor altyapısında futbolcu yetiştirilmediği yöndeki algıyı bu sezon yıktıklarını kaydeden Maden, “Hüseyin, Abdulsamet ve İsmail artık A takımla birlikte oynamaya başladılar. Bu oyuncularımızın orada olması U12 kategorilerinden U21 kategorisine kadar bünyemizde bulunan çocuklarımız üzerinde ayrı bir heyecan uyandırdı. Altyapıya verdiğimiz emeklerin meyvelerini almaya başlıyoruz. Bu konuda çok büyük emekleri olan başta teknik sorumlu hocamız Murat Uçkun ve bütün antrenörlerimiz, koordinatörümüz Levent Doğandemir’e teşekkür ediyorum. Onların sayesinde lige ve yeni sezona iyi başlayacağımıza inanıyorum. Öte yandan tesislerimize il dışından gelerek konaklayan 28 genç sporcumuz var. Futbolcularımız antrenman sonrasında dinlenme ve beslenme ihtiyaçlarını kendi tesislerimizde rahatlıkla karşılamakta. Ayrıca daha hijyenik şartlarda hizmet alabilmekleri açısında kulüp binasında tadilat çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Sezon başlamadan bu çalışmalarımızda tamamlanarak daha nezih bir ortam da sporcularımız tüm ihtiyaçlarını sağlamış olacaklar.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 27.07.2018 11:22
Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporMehmet Maden
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