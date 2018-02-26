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GENÇLER İKİNCİ YARIDA AÇILDI

U21 Süper Lig’de geçen hafta Bursaspor’a farklı mağlup olan Yeni Malatyaspor, bu hafta sahasında Karabükspor’u ağırladı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmayı sarı-kırmızılılar, İsmail Karakoç ve Taylan Ökke’nin attığı gollerle 2-0 kazandı.

GENÇLER İKİNCİ YARIDA AÇILDI

U21 Süper Lig’de geçen hafta Bursaspor’a farklı mağlup olan Yeni Malatyaspor, bu hafta sahasında Karabükspor’u ağırladı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmayı sarı-kırmızılılar, İsmail Karakoç ve Taylan Ökke’nin attığı gollerle 2-0 kazandı.

busabahh
busabahh
26 Şubat 2018 Pazartesi 13:18
GENÇLER İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Yeni Malatyaspor, Türkiye U21 Süper Lig’in 23. haftasında Karabükspor ile karşılaştı. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı.Orduzu Pınarbaşı’ndaki çim sahada oynanan karşılamayı Nabi İzci, Ümit Ertan, Yunus Furkan hakem üçlüsü yönetti.

Yeni Malatyaspor karşılaşmaya Samet, İkbal, Eyüp, Emre, Burak, Fatih, Ali, İsmail Karakoç, İsmail Öztürk, Berkan, Hüseyin on biriyle çıktı. Konuk ekip Karabükspor ise Ferhat Yılmaz, Berk Kervankıran, Abdullah Sezgin, Can Sıkılmaz, Ramazan Hüseyin Arslan, Berkay Yılmaz, Arif Bostancı, Birol Yılmazer, Melih Berat Arslan, Caner Gökçe, Abdulsamet Çetinkaya on biriyle mücadeleye başladı. Yeni Malatyaspor’un gollerini 80. dakikada İsmail Karakoç, 85. dakikada ise Taylan Ökke attı. Yeni Malatyaspor U21 takımı aldığı galibiyetle puanını 37’ye yükseltti.

GALİP GELMEMİZ GEREKİYORDU

Yeni Malatyaspor Altyapı Sorumlusu Murat Uçkun maç sonrası yaptığı açıklamada, “Geçen hafta aldığımız haksız yenilgi moralimizi bozmuştu. O maçtan dolayı bugün 3 futbolcumuz cezalı durumdaydı. Bugün kesin yenmemiz gerekiyordu. Bu durum biraz strese yol açtı. Gollerin gecikmesinin nedeni de biraz bundandı. Ancak hiç biz anında maçtan kopmadık ve kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum” diye konuştu.    busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
U21 Süper LigBursasporYeni MalatyasporKarabüksporİsmail KarakoçTaylan Ökke
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