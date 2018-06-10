Gençler iftar sofrasında buluştu

Malatya Fırat Gençlik Merkezi gönüllüleri 3. Geleneksel “Gönüllü Genç” iftarında oruçlarını bir arada açtılar. Gençler arasındaki bağı güçlendirmek, paylaşmanın mutluluğunu ve ramazan ayının sevincini hissetmek için düzenlenen iftara çok sayıda genç katıldı. Programda Ramazan Ayı'nın kazanımları hakkında sohbet edilirken, okunan ezanla beraber oruçlar açıldı. Yemeğin ardın ülkenin birliği bütünlüğü, şehitler ve Mehmetçikler için dualar edildi. İftara katılan tüm gönüllülere teşekkür eden merkez yetkilileri daha sonra hatıra fotoğrafı çekildi.

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