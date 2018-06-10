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Gençler iftar sofrasında buluştu

Fırat Gençlik Merkezi gönüllüleri 3. Geleneksel "Gönüllü Genç" iftarında buluştu. Ramazanda paylaşmanın önemine vurgu yapmak adına Malatya Gençlik Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına çok sayıda genç katıldı.

Gençler iftar sofrasında buluştu

Fırat Gençlik Merkezi gönüllüleri 3. Geleneksel "Gönüllü Genç" iftarında buluştu. Ramazanda paylaşmanın önemine vurgu yapmak adına Malatya Gençlik Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına çok sayıda genç katıldı.

10 Haziran 2018 Pazar 10:54
Gençler iftar sofrasında buluştu

Malatya Fırat Gençlik Merkezi gönüllüleri 3. Geleneksel “Gönüllü Genç” iftarında oruçlarını bir arada açtılar. Gençler arasındaki bağı güçlendirmek, paylaşmanın mutluluğunu ve ramazan ayının sevincini hissetmek için düzenlenen iftara çok sayıda genç katıldı. Programda Ramazan Ayı'nın kazanımları hakkında sohbet edilirken, okunan ezanla beraber oruçlar açıldı. Yemeğin ardın ülkenin birliği bütünlüğü, şehitler ve Mehmetçikler için dualar edildi. İftara katılan tüm gönüllülere teşekkür eden merkez yetkilileri daha sonra hatıra fotoğrafı çekildi.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Fırat Gençlik MerkeziIftar
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