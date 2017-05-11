11 Mayıs 2017 Perşembe

Gençler için destek istedi

Yeni Malatyaspor TFF 1.ligde şampiyonluğa yürürken, takımın alt yapısı da U21 1.Liginde şampiyonluk mücadelesi veriyor. Kulübün alt yapı koordinatörü Levent Doğandemir, Malatyalıları Pazar günü saat 14.00’teki maça davet ederek, camiadan destek istedi.

11 Mayıs 2017 Perşembe 12:11
Gençler için destek istedi

  U21 1.liginde mücadele eden Yeni Malatyaspor, şampiyonluk yolundaki en yakın takipçisi Boluspor ile sahasında oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Kazanması halinde ligin bitimine 2 hafta kala liderlik koltuğuna oturacak olan Yeni Malatyaspor alt yapısı tarihindeki ilk şampiyonluğuna oldukça yakın bulunuyor. 64 puanla puan tablosunun zirvesinde yer alan rakibiyle kendi evinde karşılaşacak sarı kırmızılılar, müsabakaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Murat Uçkun’un öğrencileri maça eksiksiz hazırlanırken, alt yapı koordinatörü Levent Doğandemir, hafta sonu saat 13:00’da oynanacak maça tüm Malatyalıları davet etti.

“MALATYAMIZ İÇİN BİR İLK OLACAK”
  Malatya futbolu için oldukça kritik bir maça çıkacaklarını kaydeden Doğandemir, “Bu sene Malatya’mızın senesi. Üstte A takım, altta U21 takımımız önündeki Bolu maçını kazanması halinde şampiyonluk için büyük bir avantaj elde edecek. Rabbim hem bizim için, hem de üst yapı için hayırlara vesile olacak bir hafta olmasını nasip eder inşallah. Gerçekten çok çalıştık. Bu çocuklarımızın altın jenerasyon olarak Malatya ve Türk futboluna uzun yıllar hizmet vereceğini düşünüyorum. Bu hafta hem üst yapı, hem de alt yapımızı Bolu müsabakalarıyla şampiyonluk yolunda kritik 90 dakikalara çıkacaklar. Ben tüm Malatyalılar Pazar günü saat: 13.00’da Orduzu Pınarbaşı’nda oynanacak maça bekliyorum” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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