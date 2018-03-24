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GENÇLER HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

U21 Yeni Malatyaspor, ligin 27. haftasında sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde 3 haftadır galibiyete hasret olan sarı-kırmızılılar başkent temsilcisini evine eli boş göndermek istiyor.

GENÇLER HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

U21 Yeni Malatyaspor, ligin 27. haftasında sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde 3 haftadır galibiyete hasret olan sarı-kırmızılılar başkent temsilcisini evine eli boş göndermek istiyor.

busabahh
busabahh
24 Mart 2018 Cumartesi 11:05
GENÇLER HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

U21 Süper Lig’in 26. haftasında 1-0 öne geçtiği Trabzonspor karşısında sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrılan U21 Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam ediyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde teknik sorumlu Murat Uçkun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başlayan sarı-kırmızılılar 5'e 3 top kapma oyunuyla idmana devam etti. Gruplar halinde dönüşümlü olarak kuvvet ve dar alanda çift kale maç yapan gençler sdaha sonra antrenmanını tamamladı.

“ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADIK”

Çalışmalar sonrasında değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir şunları söyledi: “Geçen hafta her iki takımda iyi top oynadı. Hüseyin’in attığı golle 1-0 öne geçmiştik. Ama üstünlüğü koruyamadık. Herkesin malumu Trabzonspor yıllardır üst liglerde mücadele eden köklü bir kulüp. Bizlerde ilk kez mücadele ettiğimiz Süper Lig’de her geçen hafta daha iyi futbol oynamaya başlıyor. Gençlerimiz istediğimiz oyunu oynuyor. Devre arasında Furkan Yiğit, Ferhat Canlı gibi oyuncuların transfer olmasıyla açıkçası biraz bocalama yaşadık. Ama kısa zamanda onların yerine görev alan çocuklarımız bunu üzerlerinden attılar. Amacımız genç oyuncuları önümüzdeki yıllarda A takıma kazandırmak. Gençlerbirliği hazırlıklarımız sürüyor. Sakatlıkları bulunan Mehmet Zencirkıran, Diyar Uygur, İsmail Baran Karakoç takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.”

“MAÇA BEKLİYORUZ”

Gelişim ligleriyle ilgili olarak da konuşan Doğandemir, “U17-U19 gruplarında mücadele eden takımlarımızın Gençlerbirliği takımıyla yapacağı maçlar 2 Mayıs’a ertelendi. Gelişim liglerinde yer alam takımlarımız bu hafta Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacaklar. U14 takımımız Türkiye şampiyonasına katılmayı garantiledi. Bugün saat 11’de Orduzu Pınarbaşı’nda çocuklarımız son maçı oynayacaklar. Bu maça tüm Malatyalı sporseverleri bekliyoruz. U14 takımımız göze hoş gelen futbol oynuyor. İnşallah şampiyonluk turu atacağız. Altyapıya emek veren değerli hocalarımız Murat Uçkun, Tuncay Selçuk’a ve diğer tüm antrenörlerimize teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporGençlerbirliği
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