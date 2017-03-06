06 Mart 2017 Pazartesi

Gençler gözünü zirveye dikti

U21 1. Ligi’nde zirve mücadelesi veren Yeni Malatyaspor alt yapısı deplasmanda karşılaştığı Balıkesirspor U21 takımını 2 – 1 mağlup ederek, dördüncü sıraya yerleşti.

06 Mart 2017 Pazartesi 12:57
Gençler gözünü zirveye dikti

  U21 1. Ligi’nde 23. Hafta müsabakası Ali Hasan Paşa Tesis’lerinde oynandı. Yeni Malatyaspor karşılaşmaya kalede Abdulsamet Damlu, Taylan, Furkan, Emre Akçebe, Muhammed Ali, Eray Baba, Eyüp, Ufuk, Ömer Göldağı, Mehmet Zencirkıran, Furkan Yiğit ilk on biriyle başladı.

Karşılaşmanın 20. Dakikasında Furkan’ın golüyle 1 – 0 öne geçen temsilcimiz, oyunun kontrolünü tamamen eline geçirdi. Maçın ikinci yarısında 78. Dakikada Emre Akcebe ile ikinci golü bulan sarı kırmızılı gençler bir hayli rahatladı. Balıkesirspor’un tek sayısı skoru değiştirmeye yetmezken, Yeni Malatyaspor kazanarak puanını 41’e yükseltip puan tablosunda dördüncü sıraya ulaştı. Lider ile arasındaki puan farkını 5’e indiren temsilcimiz, bu hafta sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor

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