04 Mayıs 2017 Perşembe

Gençler fırsatı kaçırdı

U21 1. Ligi’nde zirve yarışı içinde olan Yeni Malatyaspor alt yapısı Bandırma’da fırsat tepti. En büyük rakibi Gaziantep Bş. Belediyespor’un puan kaybettiği haftada Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşan Yeni Malatyaspor U21 takımı rakibi ile 1 – 1 berabere kaldı.

04 Mayıs 2017 Perşembe 11:33
Gençler fırsatı kaçırdı

  Bandırmaspor – Yeni Malatyaspor U21 müsabakası Erdek 18 Eylül Stadı’nda oynandı. İpek Emiroğlu, Ceren Bensu Arslan, Melih Uslu, Kenan Yabalıoğlu hakem triosunun yönettiği maçın ilk yarısında ev sahibi takım penaltıdan bulduğu golle 1 -  0 öne geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan Yeni Malatyaspor U21 takımı 75. Dakikada Furkan Savucu’nun güzel golüyle beraberliği yakaladı, skora denge getirdi. 1 – 1

KİLİDİ İÇERİDEKİ BOLU MAÇI ÇÖZECEK
  Şampiyonluk yolunda puanını 59’a yükselten Yeni Malatyaspor, liderlik yolunda en fazla rekabet yaşadığı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’un Elazığspor ile 2 – 2 berabere kaldığı haftada bu avantajı fırsata çeviremedi. Bir maç eksiğiyle 58 puanda olan Bolu’nun üstünde yer alan Yeni Malatyaspor U21 takımı pazartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı temsilcimizde alt yapı sorumlusu Murat Uçkun, “İyi futbolla 2 puanı bıraktığımız için üzgünüz. Bolu ile kendi sahamızda oynamanın avantajını iyi değerlendireceğiz. Adana’dan alacağımız bir galibiyet bize şampiyonluk kapısını açacaktır” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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