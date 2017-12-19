19 Aralık 2017 Salı

Gençler duble yaptı!

U21 Ligi’nin 16. haftasında evinde Galatasaray’ı ağırlayan E.Yeni Malatyaspor, sahadan 2 - 0 galip ayrıldı.

18 Aralık 2017 Pazartesi 11:02
Gençler duble yaptı!

  İnönü Stadı’nda oynanan karşılaşmanın gollerini 1 ve 70. dakikalarda Furkan Yiğit kaydederken, ev sahibi ekip 80. dakikada Burak Kavlak ile bir penaltı vuruşundan sonuç alamadı. Ligin güçlü ekibi Galatasaray karşısında 90 dakika boyunca etkili bir oyun ortaya koyan E.Yeni Malatyaspor, aldığı galibiyetle puanını 25’e yükseltti. Furkan Bakan’ın yönettiği müsabakaya ev sahibi E.Yeni Malatyaspor Abdulsamet, Emirhan, Ertuğrul, Diyar, Burak, Fatih, Rıfat, Hüseyin, Furkan Yiğit, Furkan Pekşen ve Berkan on biriyle çıktı.

Müsabaka sonrası konuşan E.Yeni Malatyaspor U21 takımı antrenörü Murat Uçkun, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Rakip karşısında 90 dakika boyunca iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Uçkun, “Oyuncularımızı tebrik ediyorum, gerçekten bugün sahada iyi bir oyun ortaya koydular. Malatyaspor alt yapısı olarak bu tür maçlar bizim için aslında iyi bir ders niteliği taşıyor. Oyuncularım da bu maçlardan gerekli dersleri çıkarıyor diye düşünüyorum. Bir kez daha futbolcularımı aldıkları galibiyet ve oynadıkları oyundan dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 19 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 18 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017