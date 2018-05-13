Gençler direnemedi!

U21 Yeni Malatyaspor, ligin 33. haftasında Galatasaray’ın konuğu oldu. Geride kalan 5 haftada 3 galibiyet 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar öne geçtiği maçta rakibine 3-1 mağlup oldu. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı hakem Samet Tükenmez yardımcıları Agah Kaan Kuloğlu ve Erkan Erzen üçlüsü yönetti. Maçın değerlendirmelerinde bulunan Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, İstanbul’a galibiyet için gittiklerini ikinci yarıda gelen erken gole karşılık veremediklerini söyledi.

“VERİMLİ GEÇEN BİR ATMOSFERDİ”

Doğandemir, “Maçın ilk yarısında oyuncularımız iyi top oynadılar. Karşılaşmanın 15. dakikasında Hüseyin ile 1-0 öne geçtik. İkinci yarının hemen başında kalemizde beklemediğimiz gol gördük. Erken gelen gol bütün düzenimizi alt üst etti. Ardından ikinci kez yine talihsiz bir gol gördük. Geriye düştükten sonra pozisyon bulmaya devam ettik. Murat hocamız maça orta olmak adına bütün riskleri aldı. Çift forvete döndük. Gol ararken kontradan gelen atakla üçüncü gole engel olamadık. U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe, Fatih hoca, Necati Ateş gibi isimler maçı izlediler. Altyapımızı çok beğendiler. Oyuncularımızın gerek saha içerisindeki davranışlarıyla gerekse saha içerisinde oynadıkları futbolla o beğeniyi toplamaları bizim için çok önemliydi. Bizim açımızdan oldukça verimli geçen bir atmosferdi.” şeklinde konuştu.

“BU YIL BİZİM İLK YILIMIZDI”

Ligin son haftasında oynanacak Kayserispor maçına daha düşük yaş aralığında oyuncu kadrosuyla çıkacaklarını ifade eden Doğandemir, “Murat hocamız daha düşük yaş aralığındaki oyunculara kadroda ağırlık veriyor. Bu hafta Kayserispor maçında bu yaş aralığımız daha da aşağıya çekeceğiz. U19 kategorisinde oynayan çocuklarımızı da antrenmana davet ettik. U17-U19 destekli bir kadroyla inşallah sezonu bitirmiş olacağız. Bu sezon Elit Ligler’de 200’e yakın resmi müsabaka oynadık. Bunun çoğunu deplasmanda oynadık. Güzel ve başarılı bir sezonu geride bıraktık. Önümüzdeki sezon altyapımız daha da iyi başarılara imza atacaktır. Bu yıl bizim ilk yılımızdı. Deneyim sahibi olduk. Bu liglerde nasıl mücadele edebileceğimizi, buralardan nasıl futbolcu çıkarabileceğimizi daha iyi anladık. Gelecek sezonu daha umutlu görüyoruz.” diye konuştu.

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