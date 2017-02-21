21 Şubat 2017 Salı

Gençler deplasmanda kayıp!

Yeni Malatyaspor U21 takımı deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’a 2 – 0 mağlup olarak zirve mücadelesinde ağır yara aldı.

21 Şubat 2017 Salı 16:14
Gençler deplasmanda kayıp!

  Gaziantep Büyükşehir Belediyespor – Yeni Malatyaspor U21 müsabakası Pazar günü saat 11.00’da GASKİ tesislerinde oynandı. Karşılaşmayı Mikail Meşe, Yunus Yıldız, Mehmet Özer yönetirken ev sahibi takım maça, İbrahim Köşe, Hüseyin Eyüp Tohum, Deniz Çetin, Deniz Toplu, Aygün Duman, Hayri Muhammet Keş, Ali Ateş, Muhammet Reşit Çelik, Hüseyin Fıstıkcı, Ramazan Işık, Mirza Cihan ilk on biriyle başladı.

  Yeni Malatyaspor ise müsabakaya kalede Abdulsamed Damlu, Emre Akcebe, Talha Cellat, Mehmet Zencirkıran, Ömer Faruk Güleç, Özgür Taylan Ökke, Alı F Faruk Mohamed, Ufuk Ulutaş, Furkan Yiğit, Eray Baba, Ferhat Yıldırım ilk onbiri ile çıktı. Ev sahibi takımda Hüseyin Fıstıkçı, 45 ve 81. Dakikalarda takımına galibiyeti getiren golleri kaydederken, sarı kırmızılı temsilcimiz bu gollere boyun eğdi. Zirve takibini sürdürme adına önemli bir fırsatı harcayan Yeni Malatyaspor U21 takımı rakibilerinin gerisinde kaldı.

FATİH AVCI
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