Yeni Malatyaspor’un tek golünü 79’uncu dakikada Furkan Yiğit atarken, konuk takımın golü ise 55. dakikada Aykut Erbey’den geldi. Müsabakayı Süleyman Aslan, Cüneyt Narlayan, Onur Karakaş hakem triosu yönetti. Ev sahibi Yeni Malatyaspor maça Volkan, Emre, Eyyüp, Mehmet Zencirkıran, Ömer Faruk, Fatih, Özgür, Cihan, Ali Faruk, Furkan ve Ufuk on biriyle çıktı. Saat 11.00’da başlayan maça her iki takımın da kontrollü bir oyun tercih ederken, ilk yarı orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Müsabakanın 55. dakikasında gelişen bir kontra atakta konuk takım Aykut’un ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısında etkili bir oyun ortaya koyan Denizli ataklarını sıklaştırsa da farkı ikiye çıkaramadı. Ev sahibi Yeni Malatyaspor maçın 79. Dakikasında Furkan Yiğit ile golü bularak maça dengeyi getirdi. Karşılaşma bu skorla bitti ve iki takımda sahadan 1’er puanla ayrıldı. Yeni Malatyaspor U21 takımı bu beraberlikle haftayı 35 puanla 4.sırada kapattı.

FATİH AVCI